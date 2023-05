Crossfire: Sierra Squad, nouvelle bande-annonce et détails pour ce futur titre PSVR 2

Crossfire: Sierra Squad est une production alléchante qui a été annoncé sur PS5 et PlayStation VR 2 (pour le moment). Smilegate Entertainment profite du PlayStation Showcase pour dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de gameplay qui donne envie de plonger dans cet univers explosif.

Comme vous pouvez le constater, l’ambiance est électrique et les parties en ligne risquent d’être intenses. L’éditeur précise :

Dans CROSSFIRE: Sierra Squad, vous êtes le chef d'une équipe d'assaut d'élite au beau milieu d'une guerre causée par une arme chimique top secrète récemment découverte. Qui a créé cette arme et dans quel but ? Préparez-vous à rencontrer beaucoup de résistance en affrontant une variété d'ennemis ingénieux dans votre recherche de la vérité.

En plongeant dans l'action, vous découvrirez des personnages, cartes et déplacements de grande qualité, à la hauteur de ce que les fans de CROSSFIRE attendent, le tout en VR. L'action paramilitaire entre les factions rivales Black List et Global Risk dans de multiples environnements intérieurs et extérieurs, avec plus de 60 missions de campagne, vous captivera.

Les 39 types d'armes dont des pistolets, des fusils, des grenades lançables (et renvoyables) et des snipers avec des mécaniques de lunette révolutionnaires vous offriront plein d'options pour vous débarrasser des 17 types d'ennemis. Vous affronterez également de l'artillerie lourde, dont des hélicoptères et des VBL dans un espace VR à 360°, alors restez bien à l'affût.

Détruire vos ennemis ne sera pas si facile. Si vous avez besoin d'aide, recrutez jusqu'à 3 autres amis et jouez en coop à grande échelle !