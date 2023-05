PlayStation Showcase : une présentation à suivre ce mercredi à 22h00 (et à partir de 21h30 sur notre chaine YouTube) !

En tant qu'éditeur majeur et constructeur, les prises de parole de Sony Interactive Entertainment sont évidemment attendues par toute une partie de la communauté gaming. Le dernier State of Play en date était ainsi entièrement dédié à Final Fantasy XVI, tandis que le seul autre de l'année remonte à février et faisait principalement la part belle aux jeux PSVR 2 et à quelques titres third-party dont Suicide Squad: Kill the Justice League, depuis repoussé. Forcément, nous aimerions bien savoir ce qui nous attend dans les mois à venir, outre l'encore bien mystérieux Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games. Bonne nouvelle, une présentation va bel et bien être tenue en ce mois de mai !

Il ne s'agira pas d'un State of Play cette fois, mais d'un grand PlayStation Showcase, dont le dernier remonte à 2021 et nous avait régalé. C'est donc la semaine prochaine, le mercredi 24 mai à 22h00 qu'il faudra être devant son écran pour suivre les annonces de la firme, qui nous promet un peu plus d'une heure de spectacle centré sur les jeux PS5 et PlayStation VR 2 en développement, en provenance des meilleurs studios à travers le monde. Oui, les projets des PlayStation Studios seront de la partie, mais aussi ceux de partenaires third-party et même de créateurs indépendants. Évidemment, vous pourrez suivre tout cela sur le site depuis cet article et nous vous proposerons nos articles dans la foulée.

