BILAN PlayStation Showcase : de gros jeux explosifs et alléchants à venir sur PS5

Pas convaincu non plus; un Spiderman 2 oui c’est bien mais qui en doutait ? De plus le jeu sortant dans très longtemps, on est plus dans la déclaration d’intention qu’autre chose..,quand à God of war ou GT7 mes craintes se confirment, ce seront des jeux qui clairement ont une base PS4, mais seront plus agréables sur Play 5, en 4K/60fps.

La politique de Sony est étrange, ils financent des jeux de lancement ou quasi 100% pour la PS5(Ratchet, Returnal, Demin’s souls), mais des jeux qui sortent dans 1 voir 2 ans ça ne les dérange pas qu’ils soient cross-gen…



D’autant que ce qui est gênant cnest que des titres à la God of war ou Horizon, ça se pointe que tous les 5 ans !!

Rendez vous en fin de vie de la PS5 donc en 2026 pour un "vrai" God of war 100% next gen ?

Perso ça me laisse perplexe.

Et Uncharted vu le peu de travail apparement effectué qu’est ce qui empêche de l’avoir avant les fêtes ?

Et je pourrais aussi parler de la

Maj SSD, ils pensent à sortir de la bêta, ou du moins à envoyer les codes ? Malgré plusieurs demandes toujours rien, la bêta est quand même là depuis juillet !