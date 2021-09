Marvel's Wolverine : Insomniac Games sort les griffes et dévoile une exclusivité PS5 centrée sur Logan !

Vous pensiez qu'Insomniac Games était déjà bien trop occupé avec Marvel's Spider-Man 2 ? Que nenni, le studio a profité du PlayStation Showcase 2021 pour dévoiler une autre exclusivité PS5 assez inattendue, qui mettra en scène l'un des X-Men les plus populaires auprès du grand public (merci Hugh Jackman), Wolverine ! Pour le titre, l'originalité n'est pas de mise, puisqu'il se nomme donc tout naturellement Marvel's Wolverine.

Ce premier aperçu ne nous montre pas grand-chose, servant simplement à mettre en avant le personnage de Logan et ses fameuses griffes en adamentium, sans même nous montrer son visage. Le PlayStation Blog revient de son côté sur la genèse du projet :

Parlons maintenant de l’annonce qui a probablement surpris beaucoup d’entre vous : Marvel’s Wolverine. À l’époque où nous travaillions encore sur le jeu Marvel’s Spider-Man, il arrivait que nous réfléchissions tous ensemble (Insomniac, Sony Interactive Entertainment et Marvel) à l’avenir de l’homme-araignée. Et même lors de ces premières discussions, Wolverine a toujours été le personnage sur lequel nous aurions tous été ravis de travailler. Quelques années plus tard, nous présentons officiellement notre idée d’un jeu PlayStation 5 mettant en scène le mutant aux griffes d’adamantium à Sony Interactive Entertainment et à Marvel ! (Ayant vu la bande-annonce du jeu, vous pouvez sûrement deviner que cette présentation s’est bien déroulée.)

De nombreux membres de l’équipe d’Insomniac sont de grands fans du personnage, et l’un des principaux éléments qui nous ont attirés chez lui est sa ressemblance avec Spider-Man sur un point : les deux héros ont cet instinct naturel de protéger ceux qui sont sans défense.

Marvel’s Wolverine est un jeu indépendant réalisé par Brian Horton (directeur créatif) et Cameron Christian (réalisateur), qui ont récemment travaillé sur la création de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un jeu dont nous sommes extrêmement fiers chez Insomniac. Dans la lignée de nos jeux Spider-Man, notre objectif ici n’est pas seulement de respecter ce qui rend le personnage si populaire, mais aussi de chercher des occasions de le rendre original et de refléter l’esprit d’Insomniac. Même si Marvel’s Wolverine n’en est qu’au début de son développement, l’équipe crée déjà quelque chose de vraiment spécial, d’après ce que j’ai pu voir de sa narration chargée d’émotion et de son gameplay affûté (vous l’avez, vous l’avez ?).