Marvel's Wolverine : à quand des nouvelles ? Insomniac Games prend la parole, les fans vont être déçus

Insomniac Games célèbre actuellement ses 30 ans, le studio a été fondé par Ted Price en 1994 et compte un tas de franchises cultes, comme Spyro the Dragon, Ratchet and Clank, Resistance ou plus récemment Marvel's Spider-Man. Le studio revient en ce moment sur sa riche histoire en partageant des images de ses anciennes productions, mais certains fans sont pressés de découvrir la suite.

Insomniac Games développe notamment Marvel's Wolverine, un jeu d'action qui s'annonce brutal et qui permettra d'incarner Logan. Lorsqu'un internaute a demandé au studio des nouvelles de ce titre très attendu, les développeurs ont pris la parole, avec une courte phrase qui va en décevoir plus d'un :

Nous partagerons des nouvelles lorsque le moment sera venu, et le moment venu n'est pas maintenant.

Bref, Insomniac Games n'est pas encore prêt à communiquer des informations sur Marvel's Wolverine, et en même temps, personne ne s'attendait à découvrir des nouvelles suite à un simple message d'un internaute. La communication autour des jeux édités par Sony est bien rodée, il faudra sans doute attendre un PlayStation Showcase ou State of Play pour en savoir davantage sur ce titre.

Pour rappel, tout le programme des jeux développé par Insomniac Games a fuité en fin d'année dernière, de nombreux titres sont attendus, avec notamment un certain Marvel's Venom en fin 2025, tandis que Marvel's Wolverine n'arriverait pas avant fin 2026... Il va falloir se montrer patient. D'ici là, vous pouvez retrouver Marvel's Spider-Man 2 à partir de 59,90 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac .