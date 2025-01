Insomniac Games : un changement majeur à la tête du studio derrière Ratchet & Clank, Marvel's Spider-Man et Wolverine

Dire qu'Insomniac Games est un studio apprécié des joueurs est un doux euphémisme tant il a donné naissance à d'excellents jeux et licences depuis sa création en 1994, alors appelé Xtreme Software avant de changer de nom l'année suivante. Si le FPS Disruptor est sans doute le projet le moins connu sorti des locaux de Burbank, les sorties de Spyro the Dragon en 1998 et Ratchet & Clank en 2002 ont donné naissance à des personnages adorés des joueurs PlayStation, voire au-delà pour le dragon violet. Après s'être essayé la décennie passée à des projets multiplateformes pas forcément convaincants, il est arrivé ce qui paraissait comme une évidence, à savoir un rachat par Sony en 2019, un choix qui s'est clairement révélé payant. Tout ce temps, nous retrouvions à la tête du studio son fondateur, Ted Price. Eh bien, après plus de trente années de bons et loyaux services, il a décidé de passer le flambeau et se retirer.

Sur le site officiel de Sony Interactive Entertainment, il a ainsi pris la parole au travers d'un long billet, dont voici une traduction, dans lequel il annonce donc prendre sa retraite de l'industrie vidéoludique fin mars, soit à la fin de l'année fiscale en cours.

Enfin, je suis convaincu que sous la direction combinée de Chad, Jen et Ryan, Insomniac continuera à proposer les jeux qui définissent l’industrie et que les joueurs attendent de nous... tout en ayant un impact positif et durable sur la vie des gens pour les décennies à venir.

Je tiens également à remercier nos fans qui, depuis trois décennies, partagent leur enthousiasme, leurs encouragements et leur soutien, nous incitant à aller plus loin que le précédent à chaque match. Nous faisons ce que nous faisons pour vous. Et je peux vous assurer que nous ne ralentirons pas.

Je n’envisagerais jamais de confier les rênes à une équipe en laquelle je n’ai pas confiance pour prendre soin des Insomniaques et nous mener vers des sommets encore plus élevés. Chad, Jen et Ryan sont cette équipe. Pour ceux qui ne les connaissent peut-être pas, veuillez prendre un moment pour les connaître ici.

Pendant de nombreuses années, Chad, Jen et Ryan ont joué un rôle déterminant dans la transformation d’Insomniac en ce que nous sommes aujourd’hui . J’ai vu chacun d’entre eux mener des initiatives majeures qui ont changé positivement la vie des Insomniaques. De plus, ils ont constamment fait preuve du type de collaboration et de transparence qui fait partie de notre ADN. Et tout aussi important, leurs compétences sont véritablement complémentaires .

En fait, j'ai pris cette décision l'année dernière. Pour moi, après plus de 30 ans à la tête d'Insomniac, j'ai senti qu'il était simplement temps de me retirer et de laisser les autres ouvrir la voie à notre équipe .

En parlant de cela, malgré une année 2024 difficile, les Insomniaques sont restés pleinement concentrés sur la création de jeux pour nos fans . Grâce à la persévérance et à la collaboration de l’équipe, nous sommes dans l’une des positions les plus solides que nous ayons connues depuis des années, chaque jeu en développement étant magnifique et fantastique à jouer .

C'est donc un trio composé de Chad Dezern, Ryan Schneider et Jen Huang qui va le remplacer à la tête d'Insomniac Games. Mais qui sont ces trois nouveaux visages du studio ? Des présentations ont été partagées sur le PlayStation Blog afin de les introduire auprès du public. Nous retiendrons surtout qu'ils sont là depuis bien longtemps pour deux d'entre eux.

Un jour, je me suis procuré un exemplaire de Spyro The Dragon à des fins de « recherches ». J'ai été impressionné par son charme et l'attention portée aux détails. C'était clairement une équipe au sommet de sa forme, et je voulais apprendre tous ses secrets.

J'ai rejoint Insomniac en 1998. Depuis, j'ai eu l'honneur de travailler sur cinq générations de PlayStation en tant qu'artiste environnement, directeur artistique et directeur du studio de Durham et, depuis 2017, comme chef créatif. En ma qualité de cadre supérieur, je soutiens les équipes créatives, narratives et de recherche sur tous les titres. Ensemble, nous veillons à ce que nos jeux reflètent la vision unique d'Insomniac et soient peaufinés au maximum. Alors, quels secrets ai-je pu découvrir ? Principalement que la magie opère lorsque des personnes talentueuses s'appuient les unes sur les autres et se mettent sans cesse au défi de faire progresser leur art. Dans mon nouveau poste, je suis ravi d'avoir la possibilité de collaborer avec Ryan et Jen pour perpétuer la tradition de collaboration créative d'Insomniac.

– Chad Dezern, Co-président du studio, Insomniac Games

J'ai débuté ma carrière chez Insomniac à l'époque de la PlayStation 2 (en 2004, NDLR), dans le service marketing et communications du studio. J'ai rapidement évolué vers le poste de premier directeur de la communauté d'Insomniac et participé à nous créer une place au sein de l'écosystème PlayStation. J'ai intégré l'équipe de direction d'Insomniac il y a plusieurs années et j'ai occupé plusieurs postes au sein du studio, dont celui de responsable de la stratégie des franchises et des relations du studio. À ce poste, j'ai collaboré avec des équipes internes et externes à Sony Interactive sur la manière et le bon moment de parler de nos jeux, y compris leurs intégrations créatives. Plus récemment, j'ai occupé le poste de responsable de la stratégie de marque et de direction. Autrement dit, mon travail consistait, grâce à la communication, au coaching et au développement culturel, à m'assurer que les communications d'Insomniac concernant le studio et nos jeux étaient en adéquation avec notre façon de penser et d'agir au sein d'Insomniac. En dehors du travail, je joue presque tous les soirs aux jeux vidéo avec ma famille. Nous avons adoré terminer ASTRO BOT et LEGO Horizon Adventures lors des fêtes de fin d'année. J'aime également le vélo (sur route et tout terrain).

– Ryan Schneider, Co-président du studio, Insomniac Games

J'ai rejoint cet incroyable studio il y a huit ans en tant que directeur financier, et j'ai été immédiatement conquis par l'équipe. Au sein de l'équipe de direction, je soutiens nos équipes de développement sur tous les titres, en supervisant la planification des projets, la stratégie de production, les opérations commerciales, l'organisation des ressources et les partenariats de co-développement. Avec la meilleure équipe au monde, nous avons sorti 12 jeux depuis mon premier jour, et j'ai hâte que les joueurs découvrent les prochaines expériences exceptionnelles que nous leur réservons.

Avant de rejoindre Insomniac Games, je travaillais comme cadre supérieure dans la finance. Mon objectif consistait à fournir une orientation stratégique et financière à des entreprises internationales dans les domaines de la technologie et du divertissement. Les innovations qui permettent à notre studio et à notre communauté d'évoluer me passionnent. En dehors du travail, je fréquente régulièrement les bibliothèques de quartier de Glendale et j'adore jouer aux jeux vidéo avec mes enfants. Lors des fêtes de fin d'année, je me suis plongé dans ASTRO BOT et Horizon Zero Dawn Remastered, et j'ai vraiment adoré ces aventures inoubliables.

– Jen Huang, Co-président du studio, Insomniac Games