Insomniac Games : Sony a payé 229 millions de dollars pour racheter le studio

Insomniac Games et Sony, cela a toujours été une belle histoire d'amour, le développeur étant à l'origine des franchises Spyro, Ratchet & Clank et Resistance, qui ont fait le bonheur des joueurs sur les diverses PlayStation. Mais le studio de Ted Price a fait quelques infidélités à Sony, que ce soit avec Fuse sur PS3 et Xbox 360, mais surtout Sunset Overdrive, longtemps exclusif à la Xbox One de Microsoft avant de débarquer sur PC quatre ans plus tard.

Mais Sony a décidé de passer à l'offensive l'été dernier en rachetant Insomniac Games, qui rejoint donc la grande famille SIE et devrait développer à l'avenir des titres exclusifs aux consoles du constructeur japonais. Un rachat qui a quand même coûté 229 millions de dollars à Sony, comme l'indique un récent bilan financier.

Certes, c'est une très grosse somme, mais Spider-Man est le jeu de super-héros le plus vendu aux États-Unis, avec plus de neuf millions de copies écoulées dans le monde en début d'année dernière. Clairement, Sony devrait amortir rapidement ces 229 millions de dollars dépensés pour Insomniac Games.