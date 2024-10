Marvel's Spider-Man 2 déjà annoncé sur PC avec une date de sortie pas si lointaine, Insomniac anéantit au passage les espoirs des fans

Les exclusivités first-party de la PS5 en provenance des PlayStation Studios sont au fur et à mesure du temps portées sur PC, de quoi faire le bonheur des joueurs, même si cela retire de plus en plus l'intérêt de posséder une console. Alors que le lancement de la PS5 Pro approche, Sony Interactive Entertainment a proposé en septembre God of War Ragnarök, initialement paru en novembre 2022, et va lancer Horizon Zero Dawn Remastered à la fin du mois en même temps sur les deux plateformes puis LEGO Horizon Adventures peu après. Et c'est sans crier gare qu'Insomniac Games vient d'annoncer lors de la Comic-Con de New York que Marvel's Spider-Man 2 va leur emboîter le pas.

Eh oui, sorti sur PlayStation 5 il y a tout juste un an (le 20 octobre 2023), il s'apprête déjà à s'exporter sur ordinateur. Marvel's Spider-Man 2 va donc voir le jour sur Steam et l'Epic Games Store le 30 janvier 2025, une date pas si lointaine. Décidément, Nixxes Software ne chôme pas ! Cette version bénéficiera de « fonctionnalités avancées » telles que des options de ray tracing tirant parti d'une vaste gamme de configurations.

Il y a toutefois de quoi être déçu, car beaucoup espéraient une annonce de DLC pour poursuivre l'aventure en attendant un inévitable troisième épisode, entre autres projets Marvel un temps prévus par Insomniac Games. L'article posté sur le PlayStation Blog vient doucher les espoirs une bonne fois pour toutes...

Si aucun contenu scénarisé supplémentaire n’est prévu pour Marvel’s Spider-Man 2, nous sommes heureux d’offrir avec cette version PC tout le contenu paru après le lancement du jeu sur PS5, notamment la Nouvelle partie +, de nouvelles tenues et couleurs de tenue, des fonctionnalités additionnelles pour le mode Photo et bien plus encore.

Vous l'aurez compris, il n'y aura à priori plus rien de nouveau sur PS5 pour faire suite aux ajouts de juin dernier.

Si vous êtes intéressés par Marvel's Spider-Man 2 sur PC, sachez que deux éditions différentes seront proposées, les mêmes que sur console, avec la possibilité d'acheter par la suite la mise à niveau. Les prix n'ont toutefois pas été communiqués.

Bonus de précommande Tenue Chevalier arachnide pour Peter en déblocage anticipé (trois coloris).

Tenue Araignée de l'ombre pour Miles en déblocage anticipé (trois coloris).

Gadget Attrape-toile en déblocage anticipé.

3 points de compétence. Édition Standard Jeu complet.

Intégralité des mises à jour depuis le lancement de Spider-Man 2 sur PS5, notamment :

14 nouvelles tenues ;



Nouvelle partie + ;



Niveaux ultimes ;



Nouveaux styles de tenues symbiotiques ;



Réglage du moment de la journée ;



Succès de fin de partie ;



Mode Figurine en mode Photo ;



Lecteur d'écran et audiodescription. Édition numérique Deluxe Jeu complet et mises à jour listées ci-dessus.

5 tenues exclusives pour Peter Parker.

5 tenues exclusives pour Miles Morales.

Tenue Chevalier arachnide pour Peter (déblocage anticipé).

Tenue Araignée de l'ombre pour Miles (déblocage anticipé).

Gadget Attrape-toile (déblocage anticipé).

5 points de compétence.

Éléments bonus pour le mode Photo.

Et comme désormais tous les jeux PlayStation sortants sur ordinateur, il faudra posséder un compte PSN pour y jouer.

Sinon, sachez que le fameux pack de tenues caritatives Cool et stylé (ou pas) qui était proposé à l'achat va comme prévu devenir gratuit dès ce mois-ci et le sera également de base sur PC.

À ce rythme, il n'y aurait clairement rien d'étonnant à ce que les prochains gros jeux des PlayStation Studios finissent par sortir à la même date sur les deux supports, ce qui en réjouirait forcément certains.

En attendant, si vous comptez rattraper votre retard, Marvel's Spider-Man Remastered est vendu 53,99 € chez Gamesplanet, tandis que Marvel's Spider-Man: Miles Morales est lui proposé à 44,99 €.

