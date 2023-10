Marvel's Spider-Man 2 : une sombre et sensationnelle bande-annonce de lancement qui élève les enjeux

Cela fait désormais plus de deux ans qu'Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment ont annoncé Marvel's Spider-Man 2, avec une double dose d'Hommes-Araignées en tant que personnages jouables, Peter Parker et Miles Morales, qui seront confrontés à un ennemi emblématique de la licence, Venom. L'attente prendra fin d'ici quelques jours, le vendredi 20 octobre 2023, mais pas question d'attendre plus longtemps pour en découvrir son ultime bande-annonce. Oui, pas de repos pour les super-héros, même le dimanche. Même si elle fait bien monter la hype, cette vidéo du jour spoile tout de même certains éléments qui n'avaient jusqu'à présent pas été montrés, vous êtes donc prévenus. Le ton est lui tout aussi sombre qu'avec le trailer promotionnel CGI récemment diffusé.

Les quêtes personnelles de nos protagonistes s'entremêlent alors que nous voyons Miles affronter Mister Negative, tandis qu'Harry Osborn semble être celui qui a introduit le symbiote auprès de Peter, ce qui ne semble clairement pas au goût de son père Norman (difficile d'imaginer autre chose qui puisse être enlevé vu le contexte). Le comportement de l'ami Pete va évidemment être affecté par le costume, allant jusqu'à lui faire proférer des paroles assez rudes envers Mary Jane. Mais à qui appartient cette main que voyons récupérer le symbiote et qui deviendra l'hôte de Venom bien musclé dont va devoir se défaire le duo ? Il faudra évidemment jouer pour le découvrir et c'est tant mieux. Et dans tout ce bazar, le Lézard sera bien sûr présent parmi les méchants causant des problèmes en ville, ainsi que l'Homme-sable, dont l'affrontement promet d'être titanesque ! Le seul grand absent ici, c'est Kraven, qui avait pourtant été particulièrement mis en avant lors de la présentation de mai dernier.

Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez précommander Marvel's Spider-Man 2 chez Cdiscount au prix de 69,99 € ou à la Fnac avec en plus 15 € offerts sur votre compte fidélité.

