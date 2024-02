Marvel's Spider-Man 2 : un pack de tenues payant pas du tout « Cool et stylé » et des costumes du Hellfire Gala dévoilés

Sorti en fin d'année dernière, Marvel's Spider-Man 2 va encore être peaufiné le mois prochain avec l'arrivée promise d'un mode New Game+, qui avait été reportée de décembre à ce début d'année 2024. Nous avons récemment appris que la mise à jour qui servira à l'implémenter est prévue pour le 7 mars. Il y aura bien sûr d'autres nouveautés dont des costumes, qui font parler d'eux ce mercredi. Deux d'entre eux seront directement tirés des comics couvrant l'évènement Hellfire Gala, tandis qu'un pack va pour la toute première être payant. En effet, comme expliqué en vidéo, Insomniac Games s'est associé à Gameheads pour proposer ce pack caritatif qui sera vendu 4,99 € dans un premier temps. Bien qu'il soit baptisé « Cool et stylé », difficile d'avoir envie de porter de pareils accoutrements, mais chacun ses goûts après tout... La manière de faire est aussi quelque peu douteuse, car si 100 % du prix d'achat est reversé, ce ne sera qu'à hauteur de 1 million de dollars maximum et uniquement pour ceux achetés aux États-Unis entre le 7 mars et le 5 avril 2024. De plus, elles seront à l'avenir proposées à tous gratuitement. Sinon, le mode Photo va lui aussi bénéficier de quelques ajouts et l'option d'audiodescription a été présentée en vidéo.

Vous pouvez retrouver plus de détails concernant ces nouveautés ci-dessous via la déclaration du Community Director James Stevenson d'Insomniac Games publiée sur le PlayStation Blog.

Et vous n'avez pas fini de les montrer sous toutes les coutures avec nos mises à jour du mode Photo, incluant une fonction figurine articulée et des autocollants . Après avoir bouclé l'histoire, vous aurez aussi le loisir de changer librement le moment de la journée, afin de choisir la lumière optimale pour chacun de vos clichés. N'oubliez pas de les partager avec nous en nous taguant sur les réseaux sociaux avec le hashtag #InsomGamesCommunity !

D'ailleurs, en parlant de styles : nous en avons ajouté pour plusieurs tenues du symbiote dans l'histoire de Peter . Vous pourrez les débloquer via le niveau ultime en Nouvelle partie + pour donner encore plus de personnalité à votre apparence. Et oui, vous pourrez même déterminer la couleur de vos capacités de symbiote. Mais pourquoi se limiter à de nouveaux styles ? Alors que vous adorez quand on implémente de nouvelles tenues sans coût supplémentaire. Vous avez de la chance : les tenues Hellfire Gala font leur apparition dans le jeu pour Peter et Miles. Peter hérite du visuel créé par Russel Dauterman, tandis que Miles bénéficie du look iconique figurant sur la magnifique couverture alternative Hellfire Gala, dessinée par Bernard Chang pour Miles Morales: Spider-Man #8.

Marvel's Spider-Man 2 version 1.002 disposera d'une Nouvelle partie +. Nous savons que bon nombre d'entre vous ont hâte de se replonger dans le jeu avec une difficulté plus coriace, tout en conservant leurs tenues et capacités. Ou peut-être que vous voulez juste rejouer la ou les missions qui vous ont particulièrement plu… C'est évidemment possible ! Sans compter les nouveaux éléments à débloquer, comme des niveaux ultimes, des styles de gadgets dorés et bien plus encore !

Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude face à l'écho que Marvel's Spider-Man 2 a su trouver auprès du public lors des fêtes de fin d'année. Chez Insomniac Games, nous sommes toutes et tous fiers du jeu, et nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de vous donner des infos sur l'importante mise à jour qui arrive sur PS5 le 7 mars.

Nous avons également la joie d'annoncer la sortie de deux nouvelles tenues pour Marvel's Spider-Man 2, fruit d'un partenariat entre Insomniac Games et Marvel Games. Le pack de tenues Cool et stylé sera disponible pour 4,99 € en accès anticipé. À partir du 7 mars et jusqu'au 5 avril 2024, PlayStation versera 4,99 $ (100 % du prix d'achat) à Gameheads pour chaque pack de tenues Cool et stylé acheté aux États-Unis, jusqu'à un total de 1 million* de dollars. Merci pour le soutien que vous apportez à Gameheads, dont la mission est de donner les moyens aux jeunes des classes populaires et racisées de réussir dans l'industrie des jeux vidéo. Et pas d'inquiétude, nous n'avons pas l'intention de rendre payantes les tenues de Marvel's Spider-Man 2 ; les tenues du pack Cool et stylé seront rendues disponibles ultérieurement, sans coût supplémentaire .

Pour discuter plus en détail de notre collaboration avec Gameheads, nous nous sommes entretenus avec Malia Atta, responsable culture et identité chez Insomniac, Damon Packwood, directeur de Gameheads, ainsi qu'Eric Monacelli, directeur senior et responsable développement produit et franchise chez Marvel Games.

Qu'est-ce que Gameheads ?

Damon Packwood : « On accompagne toutes sortes de talents et de nouvelles voix audacieuses dans le monde du gaming, on forme des élèves à l'écosystème de la tech, on les prépare pour les études supérieures, leur carrière et leur vie de citoyen. Nous aidons des élèves aux revenus modestes et/ou de groupes minorisés (de 15 à 25 ans) dans 15 États, avec de nouvelles antennes à Honolulu et Atlanta. »

Comment est né le partenariat entre Gameheads et Insomniac ?

Malia Atta : « Gameheads et SIE collaborent depuis de nombreuses années, mais le partenariat avec Insomniac Games a vu le jour quand nous avons embauché trois de leurs élèves aux départements technique, expérience utilisateur et conception. Chaque apprenti a contribué au jeu de façon significative, et on y a vu une super opportunité de promouvoir la mission de Gameheads en demandant à leurs artistes d'imaginer des tenues pour Marvel's Spider-Man 2. »

Ça a l'air génial. Et dans quel but ?

Malia Atta : « Ce partenariat profite à la fois à Insomniac et Gameheads, en donnant à nos équipes une opportunité de former, conseiller et développer des talents émergents, qui par la suite insufflent leur énergie et leurs idées fraîches à nos jeux et à notre culture. Ce partenariat ouvre également les portes de l'industrie à davantage de personnes aux parcours divers.

Plus généralement, Insomniac Games aspire à entretenir un environnement motivant, diversifié et vivant, à l'image de nos joueurs et de notre communauté. Nous cherchons actuellement à valoriser davantage les voix de nos développeurs, et à leur donner les moyens d'exprimer leur sensibilité, leurs talents, dans la conception de nos jeux. »

Eric Monacelli : « Notre collaboration artistique avec Insomniac a à cœur de promouvoir un monde plus représentatif, à travers les personnages de nos jeux vidéo. L'initiative Gameheads vient concrétiser cette démarche. Nous avons toujours cherché à refléter la diversité du monde de manière authentique, surtout en visant à rendre plus accessibles, variées et inclusives les ambitions artistiques et narratives de Marvel. »

À quoi ressemblait le processus de collaboration et d'itération pour la conception des tenues ?

Damon Packwood : « On a adoré travailler avec [les artistes Insomniac] Bobby Hernandez, Johnson Truong et Davison Carvalho. Six de nos élèves ont travaillé sur des itérations de tenues et autocollants au cours de l'été dernier. Un processus assez professionnel. Nos élèves ont réalisé des sprints sur une ou deux semaines, présenté leurs illustrations à l'équipe d'Insomniac, reçu des retours, et au bout de quelques semaines, on s'est mis d'accord sur un concept. Une fois celui-ci approuvé, chaque élève a choisi un aspect différent de la tenue (chaussures, texture, masque, lance-toiles), puis on a finalisé la tenue et les autocollants en août. »

Dites-nous en plus sur le rendu final des tenues « Cool » et « Stylée ».

Damon Packwood : « Le design de la tenue Cool de Miles Morales fait référence aux b-boys des années 90. La tenue Stylée de Peter Parker s'inspire des émissions des années 90. Marisa Diaz, qui a créé les tenues, cherchait juste à s'amuser. On n'aurait jamais cru qu'Insomniac la choisirait, mais elle a été vraiment sympa à développer. Nos concepteurs ont testé des trucs marrants. Quant aux moins jeunes, comme moi et l'équipe d'Insomniac, ça nous a fait rire de nous rappeler nos choix vestimentaires d'il y a 30 ans. »

C'est tout pour aujourd'hui ! Merci à toutes et à tous pour votre formidable soutien. On a vraiment hâte de vous voir virevolter à travers le New York de Marvel dans vos tenues Hellfire Gala ou issues du pack Cool et stylé, à la découverte de notre Nouvelle partie + !

*PlayStation reversera 4,99 $ à Gameheads par pack acheté aux États-Unis du 7 mars 2024 au 5 avril 2024, jusqu'à un total de 1 million de dollars, via le parrainage fiscal de Community Initiatives. Achat non déductible des impôts. Community Initiatives est exonéré d'impôts. https://communityinitiatives.org Gameheads est imposable. https://gameheadsoakland.org (sites en anglais)

**Disponible uniquement en anglais, en espagnol (versions hispanique et latino-américaine), en italien, en allemand, en français et en japonais.