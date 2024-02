Marvel's Spider-Man 2 : Insomniac Games date enfin l'arrivée du New Game+ et d'autres nouveautés

À l'heure où Like a Dragon: Infinite Wealth fait payer son mode New Game+, nous ne pouvons que nous réjouir qu'Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment ne suivent pas la même voie avec Marvel's Spider-Man 2, même s'il faut se montrer patient avant son implémentation. En effet, c'est le jour de sa sortie le 20 octobre dernier que le studio avait annoncé cette fonctionnalité très demandée et dont il est curieux qu'elle n'ait pas été ajoutée de base, même si elle semble désormais être un argument marketing pour refaire parler d'une production sur la durée. Elle aurait de base dû faire son arrivée en fin d'année dernière, mais avait finalement été reportée à début 2024, sans plus de précision. Eh bien, nous avons enfin de ses nouvelles !

Insomniac vient de prendre la parole sur Twitter / X en annonçant que la prochaine mise à jour de Marvel's Spider-Man 2 est prévue le jeudi 7 mars prochain, soit dans pile un mois. En plus du New Game+, des costumes additionnels seront inclus et « bien plus ». Si rien n'a changé, l'audio description devrait donc être au programme, ainsi que la possibilité de changer l'heure de la journée, d'intervertir les couleurs des vrilles et de rejouer les missions. Le studio communiquera à ce sujet à l'approche du lancement, il va donc falloir se montrer patient encore un moment.

