Marvel's Spider-Man 2 : la prochaine mise à jour avec du contenu attendu reportée, Insomniac s'explique

Si Marvel's Wolverine a déjà pris le relais du côté des rumeurs et ne semble pas près de voir le jour, Marvel's Spider-Man 2 n'a pas encore dit son dernier mot, lui qui a été complètement snobé des Game Awards alors qu'il était nommé dans de nombreuses catégories. Aux dernières nouvelles, il s'est écoulé à plus de 5 millions de copies et Insomniac Games comptait proposer un mode New Game+ d'ici la fin de l'année. Malheureusement, le studio a pris la parole et les nouvelles ne sont pas bonnes de ce côté.

C'est au détour d'un message qu'Insomniac a déclaré que par souci de qualité, le mode New Game+ et les options d'accessibilité supplémentaires promises avant même le lancement ne seront finalement ajoutés que début 2024.

Salut les internautes,

Nous avons des nouvelles de la prochaine mise à jour du jeu Marvel's Spider-Man 2. Nous savons que les joueurs attendaient avec impatience des fonctionnalités telles que le New Game+ et l'audio description, parmi bien d'autres. Nous avons travaillé avec vigilance sur ces fonctionnalités et avons besoin de tests supplémentaires pour garantir que la qualité est à la hauteur de nos standards.

Nous visons désormais le début de 2024 pour la prochaine mise à jour du jeu, et nous aurons une liste complète des fonctionnalités à l'approche de sa sortie. Nous avons entendu vos commentaires et ajouterons certaines fonctionnalités très demandées, notamment la possibilité de changer l'heure de la journée, d'intervertir les couleurs des vrilles et de rejouer les missions, pour n'en nommer que quelques-unes !

Nous avons hâte de partager davantage avec vous à l'avenir. En attendant, nous apprécions votre patience pendant que notre équipe travaille à terminer notre prochaine mise à jour pour Marvel's Spider-Man 2 !

Merci,

Insomniac Games