Marvel's Spider-Man 2 ne sera pas entièrement accessible au lancement, une mise à jour déjà prévue

Malgré l'annonce pour le moins inattendue de la démission de Jim Ryan à la tête de Sony Interactive Entertainment, le monde de PlayStation va continuer de tourner et la firme va pouvoir compter d'ici quelques semaines sur un sacré blockbuster, le Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games. Il pourra compter sur une multitude de costumes pour ses deux héros et disposera également de divers paramètres d'accessibilité pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Ces derniers viennent d'être détaillés sur le PlayStation Blog, mais pas sans une légère mauvaise nouvelle. En effet, le jeu a beau avoir été vendu comme étant gold la semaine dernière, il ne disposera pas au lancement de l'ensemble des fonctionnalités d'accessibilité envisagée par l'équipe, qui seront ajoutées gratuitement au mois de décembre 2023. Rien de réellement dérangeant pour la plupart des joueurs, mais tout de même regrettable.

L'Advanced Senior UX Researcher Michele Zorrilla et l'Accessibility Design Researcher Sam Schaffel d'Insomniac Games ont donc détaillé ces options fort pratiques :

Forts de l’expérience acquise sur nos récents jeux, nous reprenons les fonctionnalités d’accessibilité les plus utiles déjà présentes dans des titres précédents de la franchise Marvel’s Spider-Man et dans Ratchet & Clank: Rift Apart. Bien entendu, s’agissant d’un nouveau titre, nous avons également travaillé sur des fonctionnalités inédites prenant en charge les systèmes de jeu améliorés de nos tisseurs de toiles préférés.

Les combats intenses et haletants sont et demeurent au cœur de la franchise Marvel’s Spider-Man. Vous devrez affronter Kraven et ses Chasseurs ou vous lancer aux trousses du Lézard à travers le New York de Marvel. Les titres précédents de la franchise proposaient plusieurs niveaux de difficulté (facile, incroyable, etc.). Les modificateurs du niveau de difficulté vous permettent désormais de personnaliser trois aspects du gameplay : la santé des ennemis, les dégâts qu’ils infligent et leur sensibilité à la furtivité . Ces paramètres s’adaptent au plus près de vos préférences et de vos besoins.

Les QTE automatiques, la possibilité de maintenir les touches au lieu d’appuyer en cas de martelage et la rafale de lance-toile font leur retour , afin de réduire votre fatigue motrice et vous permettre de rester au cœur de l’action.

Nous avons proposé pour la première fois l’aide à la poursuite dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et dans Marvel’s Spider-Man Remastered, afin de répondre à la demande des joueurs qui avaient du mal à terminer l’histoire du jeu original de 2018. Cette fonctionnalité fonctionnera de manière similaire dans Marvel’s Spider-Man 2. La vitesse de pointe de la cible sera réduite, le délai avant la fuite sera augmenté, l’action se fera automatiquement en présence d’une cible proche et il vous suffira d’appuyer sur R3 pour réajuster la caméra sur la cible. Nous sommes ravis de vous annoncer que ces fonctionnalités reviennent, et qu’elles fonctionneront aussi bien pour les déplacements par balancement qu’avec les tout nouveaux delta-toiles !

Vous retrouverez également des fonctionnalités de jeu facilitant les combats et les déplacements, spécialement pensées pour limiter l’utilisation des touches ou vous laisser plus de temps pour réagir dans une grande variété de situations de jeu.

Comme c’était le cas dans Ratchet & Clank: Rift Apart, les joueurs de Marvel’s Spider-Man 2 pourront attribuer aux touches de raccourcis des vitesses de jeu correspondant à 70 %, 50 % et 30 % de la valeur en temps réel . L’action est ralentie, ce qui vous laisse plus de temps pour réagir dans tout un tas de situations de jeu :

Vous en savez maintenant un peu plus sur les fonctions préférées de l’équipe qu’offrira Marvel’s Spider-Man 2 dès sa sortie. Pour consulter la liste complète des fonctionnalités d’accessibilité disponibles dès la sortie, nous vous invitons à consulter la base de connaissances Insomniac : insom.games/MSM2-Accessibility

Je cède la place à Sam Schaffel qui va vous en dire plus sur les fonctionnalités d’accessibilité attendues post-lancement !

Accessibilité post-lancement

Merci Michele ! Un choix conséquent de fonctionnalités d’accessibilité sera disponible dès le lancement de Marvel’s Spider-Man 2, mais nous travaillons également sur de nouvelles fonctionnalités attendues après la sortie du jeu le 20 octobre. Quelques fonctionnalités à venir :

L’audiodescription fournira du contexte visuel et ajoutera une voix off de style narratif aux cinématiques, ainsi qu’aux QTE. Cette fonctionnalité devrait beaucoup plaire aux joueurs qui ont l’habitude d’utiliser l’audiodescription lorsqu’ils regardent des films ou la télévision, mais nous encourageons aussi ceux qui ne l’auraient encore jamais testée à la découvrir ! La qualité est comparable à celle des meilleurs livres audio. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires de chez Descriptive Video Works (qui contribuent depuis plus de 20 ans à de nombreux projets d’audiodescription pour la télévision et le cinéma ainsi que l’industrie du jeu vidéo, dont The Last of Us Part 1) afin que tous les joueurs puissent bénéficier de cette expérience en anglais, français, allemand, italien, castillan, espagnol d’Amérique latine et japonais.

Le lecteur d’écran lira différents contenus afin d’aider le joueur à naviguer parmi les éléments à l’écran, notamment les didacticiels, les menus de jeu (par exemple le menu Paramètres, mais aussi les menus du pavé tactile comme la carte), les capacités, les gadgets, les objets à collectionner, les tenues ou encore la liste des mouvements. Il sera également possible d’accéder à la lecture de l’ATH à la demande via le raccourci de statut en lecteur d’écran. Les joueurs pourront également personnaliser le système de lecteur d’écran en spécifiant la fréquence de répétition des textes en cas d’inactivité en ajustant le délai de répétition et via la mise à l’échelle.

Des légendes seront disponibles pour les cinématiques et les passages audio importants du gameplay. Elles porteront sur les effets sonores hors champ et d’environnement ou encore la musique. Elles seront entièrement personnalisables (taille, couleur, opacité et couleur de l’arrière-plan), indépendamment des sous-titres.

Ces fonctionnalités et d’autres surprises seront ajoutées via une mise à jour courant décembre 2023 sans frais supplémentaires !

Manette Access pour PS5 et Marvel’s Spider-Man 2

J’ai eu le privilège de faire du consulting sur la nouvelle manette Access pour PlayStation 5. Utilisée seule ou conjointement avec la manette DualSense, elle permet aux joueurs atteints d’un handicap de personnaliser véritablement leur manière de jouer, en leur offrant un choix d’options et d’utilisations. Je vais partager avec vous la configuration que j’aime utiliser et vous expliquer comment associer ces manettes pour jouer à Marvel’s Spider-Man 2 ! Pour en savoir plus sur la manette et prendre connaissance de la discussion que j’ai eue il y a quelques mois avec le responsable produit pour la manette Access, Alvin Daniel, et le spécialiste en accessibilité, Paul Lane, je vous invite à visionner la vidéo ci-dessous.

Après avoir associé les deux manettes, j’utilise ma main droite sur la manette DualSense et ma main gauche sur la manette Access pour accéder aux différentes touches et au joystick de déplacement. J’ai l’habitude de paramétrer deux commandes sur une même touche. J’utilise également un profil de commande associé à quatre capacités (je mélange des nouvelles avec des plus classiques comme l’éclair en chaîne, le sprint bioélectrique, le marteau bioélectrique et la galvanisation), des gadgets (comme l’attrape-toile) et L3 + R3 pour activer la méga-décharge bioélectrique, que j’associe à la grosse touche centrale. C’est dément de pouvoir déclencher une attaque pareille aussi facilement ! Grâce au système de profils personnalisés, je peux avoir un profil de commande unique pour Marvel’s Spider-Man 2 dédié aux touches utilisées simultanément et attribuer d’autres fonctionnalités comme la vitesse de jeu aux raccourcis sur les touches directionnelles gauche et droite de la manette DualSense.

Chez Insomniac Games, nous sommes très fiers de poursuivre nos efforts en matière d’accessibilité afin de trouver de nouvelles solutions pour permettre à un nombre croissant de joueurs de profiter de nos jeux. Plus que quelques jours avant la sortie du jeu, le 20 octobre 2023. Vous pourrez bientôt le tester et nous dire ce que vous en avez pensé. Comme d’habitude, n’hésitez pas à partager votre avis avec notre équipe en charge de la communauté via nos comptes officiels sur les réseaux sociaux (@insomniacgames). Pour ne rien rater, gardez un œil sur nos réseaux sociaux !