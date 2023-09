PlayStation : coup de tonnerre, le PDG Jim Ryan démissionne, Sony en panique !

Personne ne s’attendait à ce genre de nouvelle, surtout au milieu de la nuit. Mais un communiqué vient d’être partagé sur le site officiel de Sony Interactive Entertainment, le PDG Jim Ryan a décidé de prendre sa retraite. Pour rappel, ce futur ex-président fait partie de l’aventure PlayStation depuis une trentaine d’années et a pris les rênes de la société courant 2019. Bien qu’il ait porté comme il se doit la PS5 (les ventes sont excellentes), une grosse partie de la communauté n’aime vraiment pas sa communication ; tout le monde se souvient encore du bazar autour de l’upgrade PS5 d’Horizon Forbidden West.

Il prend donc la parole et précise :

Après 30 ans, j'ai pris la décision de prendre ma retraite du SIE en mars 2024 J'ai apprécié de pouvoir exercer un métier que j'aime dans une entreprise très spéciale, en travaillant avec des gens formidables et des partenaires exceptionnels. Mais il m'est de plus en plus difficile de faire cohabiter ma vie en Europe et mon travail en Amérique du Nord (NDLR : Jim Ryan est anglais). Je partirai en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de personnes aux quatre coins du monde. PlayStation fera toujours partie de ma vie, et je me sens plus optimiste que jamais quant à l'avenir de la société. Je tiens à remercier Yoshida-san pour la confiance qu'il m'a accordée et pour avoir été un leader incroyablement attentif et compréhensif.

Vous l’aurez donc compris, Jim Ryan n’arrive tout simplement plus à suivre le rythme ; en même temps, avec le décalage horaire, ce n’est pas forcément facile. Du côté de Sony Interactive Entertainment, c’est un peu la panique puisque la firme cherche un remplaçant ! En attendant, le géant a décidé de soutenir Monsieur Ryan dans sa transition en mettant à la tête de SIE Hiroki Totoki, actuellement président et directeur d’exploitation et des finances chez Sony Group Corporation. Ainsi, dès octobre 2023, le Japonais portera plusieurs casquettes pour essayer de maintenant la barre...

Hiroki Totoki […] assumera le rôle de président de SIE à compter d'octobre 2023. À partir du 1er avril 2024, M. Totoki sera nommé PDG par intérim de SIE tout en conservant ses fonctions actuelles au sein de Sony Group Corporation. M. Totoki travaillera en étroite collaboration avec le président-directeur général de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, et l'équipe de direction de SIE afin de définir le futur chapitre de PlayStation, y compris la succession au poste de PDG de SIE.

Hiroki Totoki souhaite aussi partager quelques mots pour le coup :

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Jim Ryan pour ses accomplissements et contributions exceptionnelles au cours de ses 30 années de carrière chez Sony, notamment pour le grand succès du lancement de la PlayStation 5. L'activité PlayStation gérée par SIE est un élément essentiel de l'ensemble du portefeuille d'activités du groupe Sony. Je travaillerai en lien étroit avec Jim et l'équipe de direction pour assurer la poursuite de notre succès et de notre expansion. Je suis également impatient de bâtir un avenir palpitant pour PlayStation et de l'industrie du jeu avec tous les employés de SIE et ses partenaires commerciaux.

Pour finir, le direct général de Sony, Kenichiro Yoshida, a stipulé :

Jim Ryan a été un leader inspirant pendant toute la période où il a travaillé pour nous, mais jamais autant qu'en supervisant le lancement de la PlayStation 5 au milieu de la pandémie mondiale du COVID. Cet exploit extraordinaire réalisé par toute l'équipe de SIE a été constamment consolidé et la PlayStation 5 est en passe de devenir la console la plus réussie de SIE à ce jour. Je suis immensément reconnaissant à Jim pour tout ce qu'il a accompli. En respectant la décision de Jim, de mettre fin à sa longue carrière chez Sony, je dois prendre une décision importante concernant sa succession, compte tenu de l'importance de l'activité Game & Network Services. Nous avons discuté de manière intensive et avons déterminé la nouvelle structure de gestion.

Reste à savoir quel tournant va prendre PlayStation d’ici quelques mois... Le retour des stands PlayStation durant les salons vidéoludiques ? Une communication plus agressive ? Plus de directs ? Les fans de la branche espèrent avoir quelques réponses concernant l’avenir de la PS5. Et pour cause, certains attendent de plus amples informations à propos des futures exclusivités à venir dans leur console. Bref, comme nous le disons assez souvent, « wait and see ».

Vous pouvez acheter une PS5 sur :