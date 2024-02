PlayStation : des licenciements massifs et la fermeture d'un studio trentenaire annoncés par Jim Ryan

Vous avez difficilement pu passer à côté des vagues de licenciements à répétition au sein de l'industrie vidéoludique l'an dernier et encore plus au cours de ces deux premiers mois de l'année 2024. Les plus de 1 900 suppressions de postes chez Microsoft ont en effet fait grand bruit et nous avons appris hier que Supermassive Games va carrément virer un tiers de son personnel... C'est désormais au tour de Sony Interactive Entertainment d'y passer et là encore ce n'est pas léger. Ainsi, le président et CEO Jim Ryan, qui va prendre sa retraite en mars et n'est déjà pas spécialement apprécié des joueurs, vient d'annoncer une réduction de 8 % des effectifs au sein des studios PlayStation à travers le monde, soit environ 900 personnes. Mais ce n'est pas tout...

Parmi les développeurs les plus impactés se trouve London Studio, fondé en 1993 et qui va fermer ses portes... Nous lui devons par exemple Blood & Truth pour le PSVR premier du nom et aux dernières nouvelles en octobre 2022, il avait annoncé travailler sur un ambitieux jeu de combat coopératif en ligne, qui selon des fuites était baptisé projet Camden. London Studio fait donc visiblement les frais des ambitions de SIE revues à la baisse dans le domaine des jeux live service (GaaS). Il est également fait mention de Firesprite, tandis que The Verge indique qu'Insomniac Games, Naughty Dog et Guerrilla Games seront impactés.

Voici la déclaration de Jim Ryan et l'e-mail qui a été envoyé aux employés. Vous noterez que tout n'est pas encore acté, mais il est difficile d'imaginer SIE faire marche arrière.

La communauté PlayStation représente tout pour nous, j'ai donc pensé qu'il était important de vous tenir au courant de cette journée difficile dans notre entreprise. Nous avons pris la décision extrêmement difficile d'annoncer notre intention de commencer à réduire nos effectifs globaux à l'échelle mondiale d'environ 8 %, soit environ 900 personnes, sous réserve de la législation locale et des processus de consultation. Les employés du monde entier, y compris nos studios, sont touchés.

Ce sont des personnes incroyablement talentueuses qui ont contribué à notre succès et nous sommes très reconnaissants de leur contribution. Cependant, le secteur a énormément changé et nous devons nous préparer pour l’avenir afin de préparer l’entreprise à ce qui nous attend. Nous devons répondre aux attentes des développeurs et des joueurs et continuer à propulser les technologies futures dans le domaine des jeux. Nous avons donc pris du recul pour nous assurer que nous sommes prêts à continuer à offrir les meilleures expériences de jeu à la communauté.

Ci-dessous, j'ai partagé une copie de l'e-mail que j'ai envoyé à l'entreprise ce matin pour fournir plus de contexte sur notre réflexion. Nous apprécions profondément le soutien et la compréhension de la communauté PlayStation, car ces décisions sont très difficiles. Soyez assuré que nos plans de réorganisation et de rationalisation visent à nous permettre de continuer à offrir les meilleures expériences de jeu possible.

E-mail

Objet : Mise à jour importante concernant la restructuration organisationnelle

Équipe,

Il est important de vous fournir des mises à jour sur l'entreprise aussi souvent que possible. Aujourd'hui, je vous écris avec une triste nouvelle. Grâce aux discussions des derniers mois sur l'évolution du paysage économique, les changements dans la façon dont nous développons, distribuons et lançons des produits, et sur la garantie que notre organisation est prête pour l'avenir dans ce secteur en évolution rapide, nous avons conclu que des décisions difficiles sont devenues inévitables. L'équipe de direction et moi-même avons pris la décision incroyablement difficile de restructurer les opérations, ce qui implique malheureusement une réduction de nos effectifs, ce qui aura un impact sur les personnes très talentueuses qui ont contribué à notre succès.

Après un examen attentif et de nombreuses discussions de direction pendant plusieurs mois, il est devenu clair que des changements doivent être apportés pour continuer à développer l'entreprise. Nous avons dû prendre du recul, examiner notre entreprise de manière globale et aller de l'avant en nous concentrant sur la durabilité à long terme de l'entreprise et en offrant les meilleures expériences possible à notre communauté. L’objectif est de rationaliser nos ressources pour garantir notre succès continu et notre capacité à offrir les expériences que les joueurs et les créateurs attendent de nous.

Je souhaite être aussi transparent que possible avec vous, nos partenaires et notre communauté sur ce que cela signifie :

Nous envisageons de réduire nos effectifs d'environ 900 personnes, soit environ 8 % de notre effectif actuel.

Il y aura un impact sur les employés de toutes les régions du SIE : Amériques, EMEA, Japon et APAC.

Plusieurs PlayStation Studios sont concernés.

Je sais que recevoir cette nouvelle sera difficile et déstabilisant et vous vous demandez ce que cela signifie pour vous. Les délais et les procédures concernant la façon dont nous abordons cela varient en fonction de votre emplacement en raison des lois et réglementations locales.

Pour ceux d'entre vous qui vivent aux États-Unis, tous les employés concernés seront informés aujourd'hui.

Au Royaume-Uni, il est proposé :

London Studio fermera entièrement ses portes ;

; Qu'il y aura des réductions au studio Firesprite ;

;

Et qu'il y aura des réductions dans diverses fonctions au sein du SIE au Royaume-Uni.

Les changements proposés signifient que nous entrerons dans une période de consultation collective avant que des décisions finales ne soient prises. Tous les salariés participant à la consultation collective seront informés dès aujourd’hui des prochaines étapes.

Au Japon, nous mettrons en œuvre un prochain programme d’accompagnement de carrière. Les détails seront communiqués séparément.

Dans d’autres pays, nous entamerons des conversations avec ceux qui sont potentiellement à risque ou touchés par cette ligne d’action proposée.

Pour ceux qui quitteront SIE : vous quittez cette entreprise avec notre plus profond respect et notre plus grande appréciation pour tous vos efforts au cours de votre mandat.

Pour ceux qui resteront au SIE : Nous dirons au revoir aux amis et collègues que nous chérissons au cours de ce processus, et cela sera douloureux. Votre résilience, votre sensibilité et votre capacité d’adaptation seront essentielles dans les semaines et les mois à venir.

Ce ne sera pas facile et je suis conscient de l’impact que cela aura sur le bien-être. Les employés concernés recevront un soutien, notamment des indemnités de départ. Bien que nous traversions une période difficile, cela n’indique pas un manque de force de notre entreprise, de notre marque ou de notre secteur. Notre objectif est de rester agile et adaptable, et de continuer à nous concentrer sur l'offre des meilleures expériences de jeu possible, aujourd'hui et à l'avenir.

Merci de votre compréhension pendant cette période difficile. S'il vous plaît, soyez gentils avec vous-mêmes et les uns envers les autres.