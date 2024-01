Microsoft : d'énormes licenciements et un jeu annulé chez Xbox et Activision Blizzard

Les licenciements sont légion dans l'industrie du jeu vidéo, mais plus le studio est important, plus ils font mal. Aujourd'hui, Microsoft annonce le licenciement de 1 900 employés dans les branches Xbox et Activision Blizzard, alors que ce dernier vient d'être racheté officiellement il y a trois mois seulement.

Comme le rapporte The Verge, c'est environ 8 % des effectifs de Microsoft Gaming qui sont renvoyés, la firme comptait jusqu'à aujourd'hui environ 22 000 employés. Parmi les licenciés, nous retrouvons notamment Mike Ybarra, président de Blizzard qui avait déjà passé 20 ans chez Microsoft, ainsi qu'Allen Adham, chief design officer et cofondateur de Blizzard. Au passage, le jeu de survie officialisé il y a deux ans est désormais annulé... Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, s'est exprimé dans un mémo interne :

Cela fait un peu plus de trois mois que les équipes d'Activision, Blizzard et King ont rejoint Microsoft. À mesure que nous avançons en 2024, la direction de Microsoft Gaming et d'Activision Blizzard s'engage à s'aligner sur une stratégie et un plan d'exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l'ensemble de notre activité en croissance. Ensemble, nous avons défini des priorités, identifié les domaines de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance.

Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la douloureuse décision de réduire la taille de notre effectif de jeu d'environ 1 900 postes sur les 22 000 personnes que compte notre équipe. L’équipe de direction du jeu et moi-même nous engageons à suivre ce processus de la manière la plus réfléchie possible. Les personnes directement impactées par ces réductions ont toutes joué un rôle important dans le succès d’Activision Blizzard, ZeniMax et des équipes Xbox, et elles peuvent être fières de tout ce qu’elles ont accompli ici. Nous sommes reconnaissants pour toute la créativité, la passion et le dévouement qu’ils ont apportés à nos jeux, à nos joueurs et à nos collègues. Nous apporterons tout notre soutien à ceux qui sont touchés pendant la transition, y compris des indemnités de départ fondées sur les lois locales du travail. Ceux dont les rôles seront affectés seront informés et nous vous demandons de traiter vos collègues qui partent avec le respect et la compassion qui sont conformes à nos valeurs.

Pour l’avenir, nous continuerons d’investir dans des domaines qui développeront notre activité et soutiendront notre stratégie visant à proposer davantage de jeux à davantage de joueurs dans le monde. Même s’il s’agit d’un moment difficile pour notre équipe, je suis plus confiant que jamais dans votre capacité à créer et à entretenir les jeux, les histoires et les mondes qui rassemblent les joueurs.