Xbox célèbre l'acquisition historique d'Activision Blizzard King en vidéo, quid de Bobby Kotick et des jeux dans le Game Pass ?

Quel long feuilleton vidéoludique ce fut, cette acquisition d'Activision Blizzard King par Microsoft, plus de 20 mois ! C'est en effet le mardi 18 janvier 2022 que nous vous rapportions la nouvelle qui avait secoué l'industrie avec ce rachat à hauteur de 68,7 milliards de dollars. Depuis, cela n'a pas été simple pour Microsoft, qui a été confronté à la FTC (Federal Trade Commission) aux États-Unis au détour d'un long procès qui aura conduit à des leaks historiques le mois dernier. Au Royaume-Uni, l'action de la CMA (Competition and Markets Authority) a de son côté mené à la vente des droits du jeu dans le cloud à Ubisoft, qui va donc pouvoir proposer les productions d'Activision Blizzard en streaming. La date butoir pour finaliser la fusion avait ainsi été repoussée au 18 octobre 2023, mais c'est dès ce vendredi 13 octobre que tout a été bouclé puisque la CMA a approuvé la transaction ce matin. Et pour bien le faire savoir aux joueurs, rien de tel qu'une vidéo mettant en avant les licences phares désormais sous le giron de Xbox.

Voici ce qu'a déclaré Phil Spencer via Xbox Wire :

Nous aimons les jeux. Nous jouons à des jeux, créons des jeux et savons de première main à quel point le jeu signifie pour nous tous en tant qu'individus et collectivement, en tant que communauté. Et aujourd'hui, nous accueillons officiellement Activision Blizzard et ses équipes chez Xbox. Ils sont les éditeurs de certaines des franchises les plus jouées et les plus appréciées de l'histoire du jeu sur console, PC et mobile. De Pitfall à Call of Duty, de World of Warcraft à Overwatch, de Candy Crush Saga à Farm Heroes Super Saga, leurs studios ont repoussé les limites du jeu pour les joueurs du monde entier.

J'admire depuis longtemps le travail d'Activision, Blizzard et King, ainsi que l'impact qu'ils ont eu sur le jeu, le divertissement et la culture pop. Qu'il s'agisse de nuits passées à jouer à la campagne de Diablo IV avec des amis du début à la fin, de rassembler toute la famille dans la salle de jeux pour notre soirée hebdomadaire Guitar Hero ou de poursuivre une épique série de victoires dans Candy Crush, certains de mes moments de jeu les plus mémorables sont issus des expériences créées par leurs studios. C'est incroyable d'accueillir des équipes aussi légendaires sur Xbox.

En tant qu'équipe, nous apprendrons, innoverons et continuerons à tenir notre promesse d'apporter la joie et la communauté du jeu à un plus grand nombre de personnes. Nous le ferons dans une culture qui s'efforce de donner à chacun les moyens de faire de son mieux, où tout le monde est le bienvenu et qui est centrée sur notre engagement continu en faveur du jeu pour tous. Nous avons l'intention d'inclure tout ce que nous faisons chez Xbox – de notre équipe aux produits que nous fabriquons et aux histoires que nous racontons, en passant par la façon dont nos joueurs interagissent et s'engagent en tant que communauté de jeu plus large.

Ensemble, nous créerons de nouveaux mondes et de nouvelles histoires, diffuserons vos jeux préférés dans davantage d'endroits afin que davantage de joueurs puissent y participer, et nous interagirons avec et ravirons les joueurs de manière nouvelle et innovante dans les endroits où ils aiment jouer, y compris le mobile, le streaming dans le cloud et plus encore.

Les joueurs ont toujours été au centre de tout ce que nous faisons. Et à mesure que nous grandissons, nous continuerons à garder les joueurs au cœur de tout cela. Nous continuerons d'écouter vos commentaires, de construire une communauté où vous pourrez être vous-même, où les développeurs pourront faire de leur mieux et continuer à créer des jeux vraiment amusants. Comme promis, nous continuerons également à rendre davantage de jeux disponibles dans davantage d'endroits – et cela commence dès maintenant en permettant aux fournisseurs de streaming dans le cloud et aux joueurs de diffuser les jeux Activision Blizzard dans l'Espace économique européen, un engagement pris auprès de la Commission européenne. Aujourd'hui, nous commençons à travailler pour amener les franchises Activision, Blizzard et King bien-aimées dans le Game Pass et d’autres plateformes. Nous vous en dirons plus sur le moment où vous pouvez vous attendre à jouer dans les mois à venir. Nous savons que vous êtes enthousiaste – et nous le sommes aussi.

Pour les millions de fans qui aiment les jeux Activision, Blizzard et King, nous voulons que vous sachiez qu'aujourd'hui est une bonne journée pour jouer. Vous êtes le cœur et l'âme de ces franchises, et nous sommes honorés de vous compter parmi notre communauté. Que vous jouiez sur Xbox, PlayStation, Nintendo, PC ou mobile, vous êtes le bienvenu ici – et vous le resterez, même si Xbox n'est pas l'endroit où vous jouez à votre franchise préférée. Parce que quand tout le monde joue, nous gagnons tous. Nous pensons que nos actualités d'aujourd'hui ouvriront un monde de possibilités pour davantage de façons de jouer. Merci pour votre soutien continu. Nous avons tellement plus à venir dans les mois à venir – je suis enthousiasmé par l'avenir et j'ai hâte de le partager avec vous.