Microsoft : les jeux Xbox Game Studios et Bethesda (et Activision-Blizzard ?) bientôt jouables en cloud gaming via Boosteroid

Microsoft veut rendre son contenu Xbox le plus abordable possible, ce qu'il fait notamment grâce au cloud gaming. Il possède déjà tout un catalogue accessible aux abonnés Game Pass Ultimate via le Xbox Cloud Gaming et vient de signer un partenariat long terme pour rendre le catalogue PC Game Pass jouable via NVIDIA GeForce.

Il vient maintenant de conclure un accord avec une autre plateforme de cloud gaming concurrente, Boosteroid. La société ukrainienne va en effet pouvoir proposer de jouer dans le nuage aux jeux Xbox disponibles sur PC, qu'il s'agisse de productions Xbox Game Studios ou Bethesda Softworks.

Le partenariat durera au moins 10 ans et profitera à l'ensemble des abonnés de Boosteroid, qui compte actuellement plus de 4 millions de fidèles et est le premier acteur indépendant sur ce secteur, lui qui opère aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Et au vu du communiqué, cette collaboration semble aussi servir de soutien financier à l'industrie ukrainienne en cette difficile période de guerre avec la Russie.

« Nous croyons au pouvoir des jeux pour rassembler les gens. C’est pourquoi Xbox s’engage à donner à chacun plus de façons de jouer à ses jeux préférés, sur tous les appareils », a déclaré Phil Spencer, PDG de Gaming, Microsoft. « Apporter des jeux Xbox PC aux membres de Boosteroids, y compris des titres Activision Blizzard tels que Call of Duty une fois l’accord conclu, est une autre étape dans la réalisation de cette vision. »

« Boosteroid partage la vision de Microsoft d’apporter des jeux au plus grand nombre de personnes, de lieux et de plates-formes possible. Notre objectif est depuis longtemps de donner aux joueurs la possibilité de profiter de leurs titres préférés sur n’importe quel appareil à portée de main », a déclaré Ivan Shvaichenko, PDG de Bobooster. « L’annonce d’aujourd’hui est un autre pas dans cette direction. De plus, avec notre équipe de développement basée en Ukraine, nous apprécions l’engagement continu de Microsoft en Ukraine, et nous travaillerons ensemble sur une initiative soutenant notre communauté locale de développement de jeux pour investir davantage dans la reprise économique du pays. »

« Le partenariat de Microsoft avec Boosteroid est une bonne nouvelle et une preuve supplémentaire du soutien continu de la société à l’Ukraine », a déclaré Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre et ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine. « L’équipe de développement ukrainienne de Boosteroid a construit une plate-forme de streaming de classe mondiale dans les circonstances les plus difficiles et démontre l’ingéniosité et la créativité de nos citoyens et des développeurs de jeux locaux. »

« Ce partenariat s’appuie sur les 430 millions de dollars d’aide technologique et financière que nous avons fournis à l’Ukraine depuis l’invasion illégale de la Russie, et il illustre les mesures que nous continuerons à prendre pour soutenir les 160 000 développeurs de logiciels ukrainiens », a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft. « Cela s’ajoute également à nos récents accords avec Nintendo et NVIDIA, rendant encore plus clair pour les régulateurs que notre acquisition d’Activision Blizzard rendra Call of Duty disponible sur beaucoup plus d’appareils qu’auparavant. »