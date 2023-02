GeForce NOW : partenariat avec le PC Game Pass, RTX 4080 SuperPODs à Paris et 6 jeux rajoutés

Nous sommes jeudi, NVIDIA fait donc le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette semaine, six jeux rejoignent le catalogue, mais le constructeur a d'autres choses à annoncer, notamment un partenariat avec Microsoft.

NVIDIA annonce en effet qu'il travaille à un partenariat avec Microsoft pour rajouter les jeux du PC Game Pass dans GeForce NOW, pendant 10 ans. Une collaboration qui permettrait aux utilisateurs de profiter en streaming de jeux issus des franchises Halo, Minecraft, The Elder Scrolls, mais aussi Call of Duty ou encore Overwatch, sous condition que le rachat d'Activision-Blizzard soit validé un jour pour ces derniers. L'intégration de jeux Xbox Game Studios, via Steam ou l'Epic Games Store, est « déjà en cours », les titres du Windows Store seront eux aussi concernés à l'avenir.

Dans un tout autre domaine, NVIDIA annonce le lancement de RTX 4080 SuperPODs à Paris. La capitale française accueille ces serveurs pour les membres Ultimate, après San Jose, Los Angeles, Dallas et Francfort, permettant pour rappel de profiter de jeux en cloud gaming jusqu'en 4K à 120 fps avec RTX ON et le DLSS 3, grâce à la puissance des cartes graphiques GeForce RTX 4080. Enfin, six jeux sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW cette semaine, voici la liste :

Atomic Heart (Steam) ;

(Steam) ; Blood Bowl 3 (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Chef Life: A Restaurant Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Sons of the Forest (Steam) ;

(Steam) ; Ember Knights (Steam) ;

(Steam) ; Cartel Tycoon (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € sur Rue du Commerce.