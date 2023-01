GeForce NOW Ultimate : les RTX 4080 remplacent les 3080 pour le cloud gaming, quid du prix ?

Le but du cloud gaming, c'est d'améliorer les machines permettant de jouer en streaming afin de proposer des jeux vidéo à la pointe de la technologie aux abonnés. NVIDIA l'a bien compris, et il proposait depuis quelques mois l'abonnement GeForce NOW RTX 3080, mais une nouvelle génération de cartes graphiques a vu le jour.

Lors du CES 2023, NVIDIA a annoncé GeForce NOW Ultimate, une nouvelle formule d'abonnement avec des RTX 4080. Elle remplace l'offre avec les RTX 3080, mais pas de panique, le prix restera le même : 19,99 € par mois pour profiter du cloud gaming avec un tas d'avantages, comme la suppression de la file d'attente, le ray-tracing en temps réel, le DLSS et des sessions de jeu plus longues. Le constructeur détaille :

Propulsés par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, les SuperPODs GeForce NOW RTX 4080 mis à niveau fourniront plus de 64 téraflops de puissance graphique à chaque utilisateur individuel, soit plus de 5 fois celle d'une Xbox Series X et près de 1,75 fois celle des SuperPODs de la génération précédente.

L'adhésion au GeForce NOW Ultimate place la barre plus haut pour le cloud gaming, en le rapprochant plus que jamais d'une expérience de jeu en local. Avec les performances des GeForce RTX 4080, les membres Ultimate seront les premiers à découvrir l’expérience complète du jeu sur PC sur presque n'importe quel appareil - en streaming à 240 images par seconde depuis le cloud avec le ray-tracing complet et le DLSS 3, dans des jeux à succès comme Portal with RTX. Avec l'ajout de NVIDIA Reflex, GeForce NOW atteint une latence du clic au pixel inférieure à 40 millisecondes, une autre première dans le domaine du cloud gaming.

L'abonnement GeForce NOW Ultimate est disponible dès aujourd'hui pour les nouveaux utilisateurs, au tarif actuel de 19,99 € par mois ou 99,99 € pour six mois. Les comptes des membres GeForce RTX 3080 ont déjà été convertis à la nouvelle adhésion à leur prix. Les performances améliorées de la GeForce RTX 4080 en streaming à partir des nouveaux SuperPODs seront disponibles en Amérique du Nord et en Europe à partir de la fin du mois, avec un déploiement continu au cours des mois suivants.