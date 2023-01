GeForce NOW : 10 jeux rajoutés au catalogue, les premiers SuperPODs RTX 4080 déployés

NVIDIA fait aujourd'hui le point sur les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils et qui continue de séduire malgré les mois qui passent, contrairement à d'autres. Le constructeur rajoute ainsi 10 nouveaux jeux au catalogue, mais ce n'est pas la seule nouveauté de la journée.

NVIDIA annonce en effet qu'il commence à déployer des SuperPODs GeForce NOW RTX 4080 pour son offre Ultimate, remplaçant pour rappel la formule RTX 3080 sans augmenter le prix de l'abonnement. Les utilisateurs Ultimate de San Jose, Los Angeles, Dallas et Francfort peuvent ainsi découvrir les joies du jeu vidéo en streaming jusqu'en 4K à 120 fps avec le DLSS 3 et le RTX ON, ou en 240 fps avec NVIDIA Reflex. Du côté des jeux, voici les nouveautés de la semaine :

Farlanders (Steam) ;

(Steam) ; Surviving the Abyss (Steam) ;

(Steam) ; Tortuga - A Pirate's Tale (Epic Games Store 19 janvier) ;

(Epic Games Store 19 janvier) ; Epistory - Typing Chronicles (Epic Games Store 19 janvier) ;

(Epic Games Store 19 janvier) ; Absolute Drift (Steam) ;

(Steam) ; BLACKTAIL (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Dwarf Fortress (Steam) ;

(Steam) ; Hello Neighbor 2 (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; NEBULOUS: Fleet Command (Steam) ;

(Steam) ; Shadow Tactics - Aiko's Choice (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV