GeForce NOW : 8 jeux rajoutés au catalogue, les autres titres d'août 2025 déjà dévoilés

Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit huit titres, dont un jeu de simulation à la ferme qui s'est très bien vendu.

Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Sans plus attendre, voici la liste des jeux qui rejoignent le catalogue de GeForce NOW cette semaine :

Grounded 2 (nouvelle sortie sur Steam et Xbox, dispo sur PC Game Pass – 29 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam et Xbox, dispo sur PC Game Pass – 29 juillet) ; Achilles: Survivor (nouvelle sortie sur Steam – 29 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 29 juillet) ; Frosthaven (nouvelle sortie sur Steam – 31 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 31 juillet) ; Dead Take (nouvelle sortie sur Steam – 31 juillet) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 31 juillet) ; Farming Simulator 25 (nouvelle sortie sur Xbox, dispo sur PC Game Pass – 1er août) ;

(nouvelle sortie sur Xbox, dispo sur PC Game Pass – 1er août) ; High on Life (Xbox, dispo sur PC Game Pass) ;

(Xbox, dispo sur PC Game Pass) ; The King Is Watching (Steam) ;

(Steam) ; Ultimate Chicken Horse (Xbox, dispo sur PC Game Pass).

Quels sont les jeux qui sortiront sur GeForce NOW en août 2025 ?





NVIDIA dévoile déjà les prochains jeux qui seront rajoutés au catalogue de GeForce NOW tout au long du mois, voici la liste complète :

Mafia: The Old Country (nouvelle sortie sur Steam – 8 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 8 août) ; Echoes of the End (nouvelle sortie sur Steam – 12 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 12 août) ; Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition (nouvelle sortie sur Steam – 14 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 14 août) ; Supraworld (nouvelle sortie sur Steam – 15 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 15 août) ; VOID/BREAKER (nouvelle sortie sur Steam – 20 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 20 août) ; Aztecs: The Last Sun (nouvelle sortie sur Steam – 28 août) ;

(nouvelle sortie sur Steam – 28 août) ; Among Us 3D (Steam) ;

(Steam) ; Funko Fusion (Steam) ;

(Steam) ; Field of Glory II: Medieval (Steam) ;

(Steam) ; The Rogue Prince of Persia (nouvelle sortie sur Ubisoft) ;

(nouvelle sortie sur Ubisoft) ; No Sleep for Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (Steam).

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR. Vous pouvez acheter Farming Simulator 25 à 44,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.