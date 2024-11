GeForce NOW : Farming Simulator 25 et 8 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute des jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, ce sont neuf titres qui rejoignent le catalogue, dont un jeu de simulation agricole très attendu par une communauté de passionnés.

Farming Simulator 25 est jouable en streaming sur GeForce NOW, de même qu'Ara: History Untold et des titres édités par Activision. NVIDIA lance au passage une récompense permettant d'obtenir 200 pièces ornées et l'esprit Gness Amitoi dans Throne and Liberty. Voici les nouveautés de la semaine sur GeForce NOW :

Farming Simulator 25 (Nouvelle sortie sur Steam, 12 novembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 12 novembre) ; Sea Power : Naval Combat in the Missile Age (Nouvelle sortie sur Steam, 12 novembre) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 12 novembre) ; Industry Giant 4.0 (nouvelle sortie sur Steam, 15 novembre) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 15 novembre) ; Ara: History Untold (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Call of Duty: Black Ops Cold War (Steam et Battle.net) ;

(Steam et Battle.net) ; Call of Duty: Vanguard (Steam et Battle.net) ;

(Steam et Battle.net) ; Magicraft (Steam) ;

(Steam) ; Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Spyro Reignited Trilogy (Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

