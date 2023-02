GeForce NOW : 25 jeux attendus en février 2023, 9 déjà disponibles

Avec GeForce NOW, NVIDIA a su proposer un service de jeux vidéo en streaming intéressant pour les utilisateurs, permettant de profiter de sa bibliothèque de titres en cloud gaming sur de nombreux appareils. Une formule qui fonctionne, GeForce NOW fête ce mois-ci ses trois ans, l'occasion pour le constructeur de dévoiler quelques chiffres.

Les utilisateurs de GeForce NOW ont ainsi cumulé plus de 700 millions d'heures en streaming, sur plus de 1 500 jeux, dont 50 profitant des technologies RTX ON et DLSS. NVIDIA a pour cela déployé plus de 30 data centers dans le monde, et la nouvelle formule d'abonnement Ultime permet de jouir d'un rendu jusqu'en 4K à 120 fps ou 1080p en 240 fps avec l'architecture Ada Lovelace des RTX 4080 et la technologie Reflex.

NVIDIA n'oublie évidemment pas les jeux, 25 titres seront rajoutés au catalogue de GeForce NOW dans le courant du mois de février 2023, dont neuf déjà disponibles, les voici :

Raiden IV x MIKADO remix (Steam) ;

(Steam) ; SEASON: A letter to the future (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Superfuse (Steam) ;

(Steam) ; Deliver Us Mars (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; PERISH (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; City of Gangsters (gratuit sur l'Epic Games Store) ;

(gratuit sur l'Epic Games Store) ; SpellForce: Conquest of Eo (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Immortals Fenyx Rising (Steam).

Le constructeur tease les prochains jeux qui seront rajoutés, voici une petite sélection :

Dark and Darker playtest (Steam) ;

(Steam) ; Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Steam) ;

(Steam) ; Wanted: Dead (Steam et Epic Games) ;

(Steam et Epic Games) ; Elderand (Steam) ;

(Steam) ; Wild West Dynasty (Steam) ;

(Steam) ; The Settlers: New Allies (Ubisoft Store) ;

(Ubisoft Store) ; Atomic Heart (Steam) ;

(Steam) ; Chef Life — A Restaurant Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Blood Bowl 3 (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Scars Above (Steam) ;

(Steam) ; Heads Will Roll: Reforged (Steam) ;

(Steam) ; Above Snakes (Steam) ;

(Steam) ; Across the Obelisk (Steam) ;

(Steam) ; Captain of Industry (Steam) ;

(Steam) ; Cartel Tycoon (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Ember Knights (Steam) ;

(Steam) ; Inside the Backrooms (Steam) ;

(Steam) ; SimRail — The Railway Simulator (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV