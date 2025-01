GeForce NOW est gratuit pendant cinq semaines, de gros jeux rajoutés au catalogue et le programme de février 2025 dévoilé

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils (même les casques VR prochainement). GeForce NOW fête son cinquième anniversaire, il a accueilli plus de 2 000 depuis ses débuts en 2020 et pour fêter ça... il n'est plus possible de s'y abonner. Oui, NVIDIA annonce changer de prestataire pour gérer les payements des utilisateurs, il gèle donc toutes les transactions. Si vous êtes déjà abonné, vous ne pourrez pas annuler ou modifier votre offre pendant au moins cinq semaines, mais rassurez-vous, NVIDIA ne vous débitera rien pendant cette période et le service vous sera toujours accessible. En clair, pour les abonnés, GeForce NOW est gratuit pendant ces cinq prochaines semaines.

Pour en revenir aux jeux vidéo, neuf titres sont rajoutés au catalogue cette semaine, avec quelques nouveautés fort sympathiques :

Space Engineers 2 (Nouvelle sortie sur Steam, 27 janvier)

(Nouvelle sortie sur Steam, 27 janvier) Eternal Strands (Nouvelle sortie sur Steam, 28 janvier)

(Nouvelle sortie sur Steam, 28 janvier) Orcs Must Die! Deathtrap (Nouvelle sortie sur Steam, 28 janvier)

(Nouvelle sortie sur Steam, 28 janvier) Sniper Elite: Resistance (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 30 janvier)

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 30 janvier) Heart of the Machine (Nouvelle sortie sur Steam, 31 janvier)

(Nouvelle sortie sur Steam, 31 janvier) Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Nouvelle sortie sur Steam, 31 janvier)

(Nouvelle sortie sur Steam, 31 janvier) Dead Island 2 (Xbox, disponible sur PC Game Pass)

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) Pax Dei (Steam)

(Steam) Sifu (Steam)

NVIDIA dévoile également les jeux qui seront rajoutés tout au long du mois de février 2025, 17 titres sont déjà annoncés, avec des productions très attendues comme Kingdom Come: Deliverance II, Avowed, Civilization VII et Tomb Raider IV-VI Remastered.

Kingdom Come Deliverance II (Nouvelle sortie sur Steam, 4 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 4 février) Ambulance Life: A Paramedic Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 6 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 février) SWORN (Nouvelle sortie sur Steam, 6 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 6 février) Sid Meier’s Civilization VII (Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 11 février)

(Nouvelle sortie sur Steam et Epic Games Store, 11 février) Legacy: Steel & Sorcery (Nouvelle sortie sur Steam, 12 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 12 février) Tomb Raider IV-VI Remastered (Nouvelle sortie sur Steam, 14 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 14 février) Avowed (Nouvelle sortie sur Steam, Battle.net et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 18 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, Battle.net et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 18 février) Lost Records: Bloom & Rage (Nouvelle sortie sur Steam, 18 février)

(Nouvelle sortie sur Steam, 18 février) Abiotic Factor (Steam)

(Steam) Alan Wake (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) Ashes of the Singularity: Escalation (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) HUMANITY (Steam)

(Steam) Murky Divers (Steam)

(Steam) Somerville (Xbox, disponible sur le Microsoft Store)

(Xbox, disponible sur le Microsoft Store) Songs of Silence (Steam)

(Steam) UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes (Steam)

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV, disponible à partir de 159,49 € sur Cdiscount et Fnac.