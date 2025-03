GeForce NOW : un gros Sims-like, un Souls-like et 10 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit 12 titres, dont de nombreuses grosses nouveautés qui étaient attendues par les joueurs.

Le Sims-like inZOI est désormais jouable en streaming, tout comme le Souls-like The First Berserker: Khazan, le FPS post-apocalyptique Atomfall ou encore la démo de Half-Life 2 RTX, voici la liste complète des nouveautés :

Sunderfolk First Look Demo (Nouvelle sortie, 25 mars) ;

(Nouvelle sortie, 25 mars) ; Atomfall (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox disponible sur PC Game Pass, 27 mars) ;

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox disponible sur PC Game Pass, 27 mars) ; The First Berserker: Khazan (Nouvelle sortie sur Steam, 27 mars) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 27 mars) ; inZOI (Nouvelle sortie sur Steam, 27 mars) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 27 mars) ; Beholder (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Bus Simulator 21 (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Galacticare (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Half-Life 2 RTX Demo (Steam) ;

(Steam) ; The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II (Steam) ;

(Steam) ; One Lonely Outpost (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Psychonauts (Xbox, disponible sur PC Game Pass) ;

(Xbox, disponible sur PC Game Pass) ; Undying (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S contre 329,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.