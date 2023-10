GeForce NOW : un énorme jeu de course, le Souls-like du moment et 21 autres jeux rajoutés

C'est la fin de la semaine, NVIDIA dévoile donc les nouveautés de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Comme prévu, le mois d'octobre 2023 est très chargé, et ce sont cette semaine pas moins de 23 titres qui sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW.

Parmi ces titres, nous retrouvons notamment Forza Motorsport de Turn 10 Studios, ainsi que Lords of the Fallen, le Souls-like de CI Games et Hexworks. Voici la liste complète :

Forza Motorsport (Steam, Xbox et PC Game Pass) ;

(Steam, Xbox et PC Game Pass) ; From Space (Xbox, et PC Game Pass) ;

(Xbox, et PC Game Pass) ; Hotel: A Resort Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Saltsea Chronicles (Steam) ;

(Steam) ; Star Trek: Infinite (Steam) ;

(Steam) ; Tribe: Primitive Builder (Steam) ;

(Steam) ; Lords of the Fallen (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Bad North (Xbox) ;

(Xbox) ; Call of the Sea (Xbox) ;

(Xbox) ; For The King (Xbox) ;

(Xbox) ; Golf With Your Friends (Xbox) ;

(Xbox) ; Metro Simulator 2 (Steam) ;

(Steam) ; Moonbreaker (Steam) ;

(Steam) ; Narita Boy (Xbox) ;

(Xbox) ; Rubber Bandits (Xbox) ;

(Xbox) ; Sifu (Xbox) ;

(Xbox) ; Star Renegades (Xbox) ;

(Xbox) ; Streets of Rogue (Xbox) ;

(Xbox) ; Supraland (Xbox) ;

(Xbox) ; Supraland Six Inches Under (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; The Surge (Xbox) ;

(Xbox) ; Tiny Football (Steam) ;

(Steam) ; Yes, Your Grace (Xbox).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue à partir de 159,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.