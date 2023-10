GeForce NOW : près de 60 jeux rajoutés en octobre 2023, 28 dès cette semaine

Toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Et en ce début du mois d'octobre 2023, le constructeur annonce déjà la couleur : 59 titres seront rajoutés à GeForce NOW dans les prochaines semaines.

Et cela commence dès maintenant avec pas moins de 28 titres qui rejoignent le catalogue, dont des jeux très attendus :

Battle Shapers (Steam) ;

(Steam) ; Disgaea 7: Vows of the Virtueless (Steam) ;

(Steam) ; Station to Station (Steam) ;

(Steam) ; The Lamplighter’s League (Steam, PC Game Pass) ;

(Steam, PC Game Pass) ; Thief Simulator 2 (Steam) ;

(Steam) ; Heads Will Roll: Reforged (Steam) ;

(Steam) ; Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft) ;

(Ubisoft) ; Age of Empires II: Definitive Edition (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Arcade Paradise (Xbox et PC Game Pass) ;

(Xbox et PC Game Pass) ; The Ascent (Microsoft Store) ;

(Microsoft Store) ; Citizen Sleeper (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Dicey Dungeons (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Godlike Burger (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Greedfall (Microsoft Store) ;

(Microsoft Store) ; Hypnospace Outlaw (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Killer Frequency (Microsoft Store) ;

(Microsoft Store) ; Lonely Mountains: Downhill (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Metro 2033 Redux (Microsoft Store) ;

(Microsoft Store) ; Metro: Last Light Redux ( Microsoft Store) ;

( Microsoft Store) ; MudRunner (Microsoft Store) ;

(Microsoft Store) ; Potion Craft: Alchemist Simulator (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Shadow Gambit: The Cursed Crew (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Soccer Story (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; SOMA (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; Space Hulk: Tactics (Microsoft Store) ;

(Microsoft Store) ; SpiderHeck (PC Game Pass) ;

(PC Game Pass) ; SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (Microsoft Store) ;

(Microsoft Store) ; Surviving Mars (Microsoft Store).

Concernant les autres titres qui arriveront ces prochaines semaines dans GeForce NOW, NVIDIA dresse la liste dès maintenant :

Star Trek: Infinite ;

; Lords of the Fallen ;

; Wizard with a Gun ;

; Alaskan Road Truckers ;

; Hellboy: Web of Wyrd ;

; HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged ;

; Laika Aged Through Blood ;

; Cities: Skylines II ;

; Ripout ;

; War Hospital ;

; Alan Wake 2 ;

; Headbangers: Rhythm Royale ;

; Jusant ;

; Bad North ;

; Daymare 1994: Sandcastle ;

; For The King ;

; Forza Motorsport ;

; Heretic’s Fork ;

; Moonbreaker ;

; Metro Simulator 2 ;

; Narita Boy ;

; Sifu ;

; StalCraft ;

; Star Renegades ;

; Streets of Rogue ;

; Supraland ;

; The Surge ;

; Tiny Football ;

; Vampire Survivors ;

; VEILED EXPERTS ;

; Yes, Your Grace.

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Amazon.