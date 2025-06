GeForce NOW : Rematch, la saga Borderlands et 8 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit 13 titres, dont la franchise Borderlands, de quoi bien se mettre à jour avant la sortie de Borderlands 4 en septembre prochain. Lui aussi rejoindra le catalogue à son lancement.

En plus de ces FPS, Rematch, FBC: Firebreak et d'autres jeux sont disponibles via GeForce NOW, voici la liste complète des nouveautés de la semaine :

REMATCH (Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, 16 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, 16 juin) ; Broken Arrow (Nouvelle sortie sur Steam, 19 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 19 juin) ; Crime Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 17 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 juin) ; Date Everything! (Nouvelle sortie sur Steam, 17 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 17 juin) ; FBC: Firebreak (Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 juin) ; Lost in Random: The Eternal Die (Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, Xbox, disponible sur PC Game Pass, 17 juin) ; Architect Life: A House Design Simulator (Nouvelle sortie sur Steam, 19 juin) ;

(Nouvelle sortie sur Steam, 19 juin) ; Borderlands Game of the Year Enhanced (Steam) ;

(Steam) ; Borderlands 2 (Steam, Epic Games Store) ;

(Steam, Epic Games Store) ; Borderlands 3 (Steam, Epic Games Store) ;

(Steam, Epic Games Store) ; Borderlands: The Pre-Sequel (Steam, Epic Games Store) ;

(Steam, Epic Games Store) ; METAL EDEN Demo (Steam) ;

(Steam) ; Torque Drift 2 (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR, vous pouvez acheter le Meta Quest 3S à 329,99 € sur Amazon et Cdiscount.