GeForce NOW : 5 jeux rajoutés et un cadeau pour les joueurs d'un célèbre MMORPG

Cinq nouveaux jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Cette fois, le constructeur de cartes graphiques introduit seulement cinq titres, mais il fait également un petit cadeau pour les joueurs d'un célèbre MMORPG.

Un cadeau pour les joueurs de TESO



Les membres de GeForce NOW peuvent obtenir un accès exclusif de 24 heures à la récompense mythique Grand Parchemin d’Expérience de la Côte d’Or pour The Elder Scrolls Online, qui octroie un bonus de 150 % d'expérience pendant une heure. Pour l'obtenir, il faut être inscrit au programme de récompenses GeForce NOW et attendre un e-mail avec les instructions de récupération.

Quels sont les nouveaux jeux disponibles sur GeForce NOW ?

Voici les cinq jeux rajoutés au catalogue de GeForce NOW :

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (nouvelle sortie sur Steam, 26 juin) ;

(nouvelle sortie sur Steam, 26 juin) ; Broken Age (Steam) ;

(Steam) ; Easy Red 2 (Steam) ;

(Steam) ; Sandwich Simulator (Steam) ;

(Steam) ; We Happy Few (Steam).

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore NVIDIA SHIELD TV. Le service de jeux vidéo en streaming est également disponible sur les casques VR.