GeForce NOW : 6 jeux rajoutés et l'abonnement mensuel à la formule RTX 3080 disponible

GeForce NOW est un service conçu par NVIDIA permettant de profiter de nombreux jeux sur PC en streaming grâce aux technologies du cloud gaming. Le service est gratuit, mais avec des inconvénients, qui peuvent être gommés via un abonnement Prioritaire à 49,99 € pour six mois, et plus récemment via une formule RTX 3080 à 99,99 € pour six mois, pour de longues sessions jusqu'en 1440p à 120 fps.

Mais voilà, pour profiter de cette formule, il fallait obligatoirement s'abonner une demie-année. NVIDIA lance aujourd'hui l'abonnement mensuel à RTX 3080, pour 19,99 € par mois. Une formule plus souple avec les mêmes avantages, idéal pour découvrir tout ce que propose ce service, même si l'abonnement semestriel reste le plus rentable sur la durée. Et concernant les jeux, nous avons six titres qui rejoignent le catalogue cette semaine :

Buccaneers! (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Distant Worlds 2 (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Ironsmith Medieval Simulator (nouvelle sortie sur Steam) ;

(nouvelle sortie sur Steam) ; Bus Driver Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Martha is Dead (Steam) ;

(Steam) ; Survival Quiz CITY (Steam).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149 € sur Amazon.