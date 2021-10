GeForce NOW RTX 3080 : un abonnement avec la puissance des cartes graphiques de pointe dévoilé, voici son prix et ce qu'il apporte !

Le service GeForce NOW permet de louer la puissance d'un ordinateur pour faire tourner en cloud gaming plus de 1 100 expériences compatibles, depuis nos ludothèques PC habituelles. Il existe une version gratuite pensée pour les sessions d'une heure, mais si vous voulez en profiter jusqu'en 1080p à 60 fps avec des fonctionnalités RTX et durant des parties de jusqu'à 6 heures, il faut se tourner vers l'offre Prioritaire à 9,99 € par mois et 99,99 € par an (5,49 € pour les membres Fondateurs).

NVIDIA va désormais proposer une version encore plus avancée du service avec l'abonnement GeForce NOW RTX 3080. Vous l'aurez compris rien qu'à son nom, cette souscription permettra d'emprunter la puissance des cartes graphiques RTX 3080 à distance pour jouir d'un affichage jusqu'en 1440p à 120 fps sur PC et Mac et même de la 4K à 60 fps sur SHIELD, de meilleures performances, toujours des fonctionnalités RTX, et de sessions pouvant aller jusqu'à 8 heures de jeu. Elle utilisera une nouvelle génération de SuperPOD, les immenses machines dédiées au cloud gaming du constructeur, composées 1 000 GPU apportant plus de 35 téraflops de puissance graphique chacun (environ 3 fois plus que les Xbox Series X qui font tourner le Xbox Cloud Gaming), pour un total de 39 pétaflops.

La souscription GeForce NOW RTX 3080 vous coûtera 9,99 € par mois ou 99,99 € par semestre, avec une réduction de 10 % pour les membres Fondateurs, qui peuvent conserver leur avantage tant qu'ils conservent une souscription active, peu importe laquelle. En parallèle, il sera désormais possible de s'abonner en Prioritaire pour 49,99 € les 6 mois, plutôt que de s'engager directement sur un an.

« Le jeu vidéo connaît une expansion sur plusieurs décennies alors que la technologie continue de rendre possible de nouvelles expériences de jeu. Il y a plus de genres que jamais. Les frontières entre le jeu, le sport, l'art et le social sont de plus en plus floues dans les jeux vidéo », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « Alors que nous continuons à utiliser la technologie de jeu la plus avancée avec GeForce RTX, nous avons consacré la dernière décennie à affiner et à étendre les jeux dans le cloud de GeForce NOW pour offrir la meilleure plateforme de jeu à tous ceux qui possèdent un ordinateur. Je suis ravi d'annoncer notre GeForce NOW SuperPOD de deuxième génération, c'est un pas de géant. »

Les clients payants actuels de GeForce NOW sont prioritaires sur les précommandes de ce nouvel abonnement à partir d'aujourd'hui, et les nouveaux pourront y souscrire à compter de la semaine prochaine s'il reste de la place sur les serveurs : la date de mise en service est encore inconnue à cette heure. Les engagements sur 6 mois seront eux accessibles à compter de novembre en Amérique du Nord et décembre en Europe.

Sinon, la mise à jour 2.0.34 déployée ce jour amène la compatibilité avec le navigateur Edge en bêta sur PC et la technologie Adaptive Sync pour réduire les chutes de framerate. Enfin, dans le cadre des GFN Thursday, nous apprenons que 9 nouvelles expériences sont désormais compatibles GeForce NOW.

Disciples: Liberation (nouveauté disponible sur Steam et l'Epic Games Store)

(nouveauté disponible sur Steam et l'Epic Games Store) ELYON (nouveauté disponible sur Steam)

(nouveauté disponible sur Steam) Riders Republic (Semaine d'Essai Ubisoft Connect)

(Semaine d'Essai Ubisoft Connect) Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration (nouveauté disponible sur l'Epic Games Store)

(nouveauté disponible sur l'Epic Games Store) Sword and Fairy 7 (nouveauté disponible sur Steam)

(nouveauté disponible sur Steam) The Forgotten City (Steam et l'Epic Games Store)

(Steam et l'Epic Games Store) Legend of Keepers (Steam et l'Epic Games Store)

(Steam et l'Epic Games Store) New World (Steam)

(Steam) Townscaper (Steam)

Vous pouvez en profiter depuis un ordinateur personnel ou une NVIDIA SHIELD TV, disponible à partir de 148,99 € sur Amazon.fr.