GeForce NOW : l'abonnement RTX 3080 enfin activé, 20 jeux rajoutés en décembre

Le mois de décembre commence sur les chapeaux de roues pour NVIDIA, qui lance enfin sa formule RTX 3080. Pour rappel, ce nouvel abonnement permet de jouer jusqu'en 1440p à 120 fps sur PC et en 4K à 60 fps sur SHIELD TV. Les joueurs européens qui ont déjà précommandé leur abonnement ces dernières semaines peuvent donc en profiter dès maintenant.

Du côté des jeux vidéo, ce sont 20 titres qui seront rajoutés au catalogue de GeForce NOW ce mois-ci, voici un aperçu de ce qui vous attend en décembre :

A-Train: All Aboard! Tourism (Steam) ;

(Steam) ; Monopoly Madness (Ubisoft Connect) ;

(Ubisoft Connect) ; Syberia: The World Before (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; White Shadows (Steam) ;

(Steam) ; BattleBeasts (Steam) ;

(Steam) ; FOREWARNED (Steam) ;

(Steam) ; Operencia: The Stolen Sun (Steam) ;

(Steam) ; Super Magbot (Steam) ;

(Steam) ; Tannenberg (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Untitled Goose Game (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Wargroove (Steam).

Mais dès aujourd'hui, ce sont pas moins de neuf jeux qui rejoignent GeForce NOW, dont Icarus, Chorus et Ruined King: A League of Legends Story, voici la liste complète :

Chorus (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Icarus (Steam) ;

(Steam) ; MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame (Steam) ;

(Steam) ; Propnight (Steam) ;

(Steam) ; Wartales (Steam) ;

(Steam) ; Dead by Daylight (Epic Games Store) ;

(Epic Games Store) ; Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Ruined King: A League of Legends Story (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Timberborn (Steam et Epic Games Store).

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 124,99 € sur Amazon.