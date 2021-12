NVIDIA GeForce Game Ready : un nouveau pilote pour Icarus et 5 jeux optimisés

Dans deux petits jours sortira Icarus, nouveau jeu de survie en PvE développé par Dean Hall, créateur de DayZ. En attendant ce lancement, NVIDIA met déjà en ligne son nouveau driver GeForce Game Ready, qui inclura notamment des améliorations Day 0 pour le titre. Un pilote essentiel pour les futurs joueurs.

Grâce à lui, les joueurs pourront en effet profiter du DLSS et du RTX Global Illumination dans Icarus, permettant d'avoir un plus grand nombre d'images à la seconde sans perdre en qualité visuelle et en profitant d'un éclairage réaliste du soleil et de la lune in-game. Le titre de Dean Hall et RocketWerkz sera par ailleurs le premier à utiliser la fonction Infinite Scrolling Volumes du RTXGI, avec un éclairage mis à jour dans un grand volume autour du joueur, réduisant les besoins en mémoire et augmentant ainsi les performances.

Ce nouveau driver rajoute également d'autres fonctionnalités, comme le DLSS dans Chorus et des paramètres optimaux pour Farming Simulator 22, Halo Infinite, Inscryption, Ruined King: A League of Legends Story et Crab Game. Enfin, six nouveaux écrans sont désormais compatibles G-Sync, à savoir les ASUS XG27UQR (vendu 799,95 € chez LDLC), Dell G2722HS, Dell G3223D, Dell G2422HS, LG 32PG750 et MSI G273. Vous pouvez télécharger ce nouveau pilote directement via GeForce Experience sur votre PC ou sur le site officiel de NVIDIA.