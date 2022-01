NVIDIA : le nouveau pilote GeForce Game Ready pour God of War est disponible

Comme annoncé un peu plus tôt dans la semaine, NVIDIA vient de lancer un nouveau pilote GeForce Game Ready, qui arrive pile pour accompagner le lancement de God of War sur ordinateurs. Le driver permet ainsi de profiter pleinement du titre de Santa Monica Studio avec les technologies DLSS et Reflex si vous avez une RTX.

Sans plus attendre, voici ce que rajoute le nouveau pilote de NVIDIA pour les joueurs PC :

NVIDIA DLSS et Reflex offrent l'expérience définitive de God of War sur PC.

God of War est le dernier blockbuster à être équipé de la technologie NVIDIA RTX, et les technologies NVIDIA DLSS et NVIDIA Reflex prises en charge dès le lancement.

Augmentez les performances de God of War jusqu'à 45 % avec le NVIDIA DLSS.

Grâce à la technologie de rendu IA et aux processeurs Tensor Core dédiés que l'on trouve exclusivement sur les GPU GeForce RTX, le DLSS accélère le nombres d'images pas seconde dans God of War tout en préservant les détails graphiques époustouflants des jeux pour fournir une qualité d'image similaire à la résolution native.

Lorsqu'il est activé, les performances sont boostées jusqu'à 45 % en 4K, permettant aux joueurs de jouer à God of War avec des graphismes phénoménaux, des fréquences d'images plus élevées et une qualité d'image sans compromis.

God of War est 22 % plus réactif avec NVIDIA Reflex.

Les jeux réactifs sont plus immersifs et moins frustrants, et permettent aux joueurs d'être plus précis dans leurs interactions. L'action rapide et les combos spectaculaires de God of War sont essentiels pour surmonter les défis les plus difficiles du jeu. Si la latence du système d'un PC est élevée, la jouabilité est lente et les commandes ne répondent pas. Les combos sont plus difficiles à enchaîner, les sauts délicats sont mal synchronisés et l'expérience semble lente.

NVIDIA Reflex peut réduire rapidement et facilement la latence du système jusqu'à 22 % pour les GPU GeForce 900 et plus récents, rendant le jeu plus vif et plus réactif avec des esquives et des combos plus précis.

DLDSR - Utilisez les cycles de votre GPU pour augmenter votre IQ (Qualité d'images).

Les joueurs qui jouent à des jeux qui sollicitent peu le GPU (comme les jeux classiques tels que Prey, Starcraft 2, Diablo III, etc.) peuvent activer DLDSR pour utiliser les cycles GPU disponibles afin d'améliorer la fidélité visuelle. Le DLDSR est particulièrement avantageux pour les joueurs qui utilisent des écrans 1080p ou 1440p et qui disposent d'une puissance GPU excédentaire, car il permet d'améliorer les images de leurs jeux préférés avec un moindre impact sur les performances.

Le DLDSR améliore le DSR en utilisant un réseau d'intelligence artificielle accéléré par un noyau Tensor qui a été entraîné à reconnaître les lignes et les bords afin de distinguer le crénelage des détails des textures. Grâce à la précision accrue de cette approche basée sur l'intelligence artificielle, le DLDSR est capable d'améliorer la qualité de l'image tout en nécessitant moins de pixels à rendre que le super échantillonnage non DL.

Par exemple, le DLDSR réglé sur le facteur 2,25x donne des résultats visuellement similaires (c'est-à-dire une clarté et une stabilité temporelle améliorées) à ceux du DSR réglé sur le facteur 4x, mais avec des FPS beaucoup plus élevés.

Le DLDSR est disponible dans le panneau de configuration NVIDIA et fonctionne dans la plupart des jeux.

Nouveaux filtres FreeStyle.

Notre dernier pilote Game Ready offre également trois nouveaux filtres Freestyle avancés - SSRTGI, SSAO et Dynamic DOF - qui sont accessibles en appuyant sur Alt+F3 pendant le jeu lorsque l'overlay de GeForce Experience est activée dans le menu des paramètres de l'application :

SSRTGI (Screen Space Ray Traced Global Illumination), plus connu sous le nom de « Ray Tracing ReShade Filter », améliore l'éclairage et les ombres de vos titres préférés pour créer une plus grande sensation de profondeur et de réalisme.

SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) accentue l'apparence des ombres près des intersections des objets 3D, en particulier dans les environnements faiblement éclairés ou en intérieur.

Dynamic DOF (Depth of Field) applique un flou de type bokeh en fonction de la proximité des objets dans la scène, ce qui donne à votre jeu une sensation plus cinématographique.

Comparaison des technologies de mise à l'échelle.

Étant donné que tous les scalers disponibles auprès des fabricants de GPU utilisent des techniques différentes pour atteindre leurs objectifs, il ne suffit pas de comparer des labels marketing similaires (tels que « ultra qualité » ou « qualité ») pour obtenir des niveaux de qualité d'image radicalement différents. Le mode « ultra qualité » d'une technique peut offrir une qualité d'image similaire à celle du mode « qualité » d'une autre technique.

Par conséquent, pour comparer différentes techniques de mise à l'échelle, nous vous recommandons toujours d'examiner les modes de qualité d'image pour trouver des une qualité d'image comparable, puis de mesurer les performances. Nous appelons cette approche une « comparaison a 'isoqualité ». Nous fournissons un outil appelé ICAT pour faciliter cette démarche.

Pour référence, nous avons inclus des recommandations générales ci-dessous :

NVIDIA Image Scaling (NIS) - est un upscaler spatial basé sur le pilote et compatible avec la plupart des jeux qui améliore les performances en effectuant un rendu dans une résolution inférieure et en l'adaptant à la résolution de l'écran. Il est également disponible sous forme de SDK open source pour tous les GPU. Il est généralement comparé à l'upscaler spatial FSR d'AMD.

DLDSR/DSR - Il s'agit d'un downscaler spatial au niveau du pilote, compatible avec la plupart des jeux, qui améliore la qualité de l'image en effectuant un rendu à une résolution plus élevée et une mise à l'échelle vers la résolution du moniteur. Le DLDSR/DSR est généralement comparable au downscaler spatial VSR d'AMD.

DLSS - Utilise l'apprentissage profond (deep learning), les Tensor Cores et les données temporelles des jeux pour améliorer les performances tout en maintenant une qualité d'image comparable à la résolution native. Utilisez toujours la « qualité iso » pour déterminer les comparaisons entre le DLSS et les offres de la concurrence. Le DLSS est la seule technologie qui utilise l'intelligence artificielle et le retour d'information temporel pour rendre avec précision les objets en mouvement et éliminer le « popping » et les autres artefacts associés aux upscalers spatiaux. Le DLSS est dans une catégorie à part.