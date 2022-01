NVIDIA GeForce Game Ready : un driver pour God of War et Rainbow Six Extraction

Les joueurs PC vont avoir quelques gros jeux à se mettre sous la dent en ce mois de janvier 2022, et NVIDIA est au taquet. Le constructeur de cartes graphiques lancera le 14 janvier prochain un nouveau pilote, qui apportera notamment des améliorations à God of War pour y jouer avec le DLSS et Reflex.

Le driver prendra également en charge Rainbow Six Extraction, toujours compatible DLSS et Reflex, mais aussi Hitman III, The Anacrusis, GRIT et Monster Hunter Rise. Le pilote accompagnera au passage la sortie du GPU GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire GDDR6X. Enfin, NVIDIA affirme que le driver servira à d'autres éléments, détaillés ici :

Amélioration de la super résolution dynamique (DSR) avec l'IA pour une meilleure qualité d'image ;

Ajout de trois filtres de profondeur pour NVIDIA Freestyle, dont Screen Space Ray Traced Global Illumination, Screen Space Ambient Occlusion et Dynamic Depth of Field ;

Prise en charge de 8 nouveaux écrans de jeu compatibles G-SYNC :

AOC AG275QG3R4B+ ;



AOC Q32G3WG3 ;



AOC AG275QXE ;



Dell G2723HN ;



HP OMEN 27i IPS ;



MSI MPG321UR-QD ;



Philips 24M1N3200ZA ;



ViewSonic VX3220-4K-Pro.

Vous pourrez télécharger le pilote dès sa sortie vendredi 14 janvier sur le site de NVIDIA, ou via le logiciel GeForce Experience de votre ordinateur. Vous pouvez retrouver des PC équipés de cartes graphiques RTX sur Amazon.