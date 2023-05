NVIDIA : le driver GeForce Game Ready pour la RTX 4060 Ti et Le Seigneur des Anneaux : Gollum est disponible

La semaine est plutôt chargée pour NVIDIA, qui vient de lancer aujourd'hui une nouvelle carte graphique, la GeForce RTX 4060 Ti 8 Go. Un nouveau modèle plus abordable, mais compatible avec toutes ses technologies (DLSS, Reflex, RTX On), alors bien évidemment, le constructeur publie un nouveau pilote pour l'accompagner.

Au passage, ce driver est aussi là pour profiter au maximum du Seigneur des Anneaux : Gollum, le jeu de Nacon et Daedalic Entertainment sortira demain et sera jouable avec le RTX On et le DLSS 3, comme l'avait rappelé NVIDIA tout récemment. Enfin, le pilote prend en charge les moniteurs I/O Data GC253U et I/O Data GD271UAX, et rajoute les paramètres optimaux pour Age of Wonders 4, Boundary, Crime Boss: Rockay City, Honkai: Star Rail, Redfall, Star Wars Jedi: Survivor et Stranded: Alien Dawn.

Le nouveau driver GeForce Game Ready est comme toujours à télécharger sur le site officiel de NVIDIA ou directement depuis votre PC via l'application GeForce Experience. Vous pouvez retrouver des GPU RTX sur Amazon.