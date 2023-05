NVIDIA dévoile les RTX 4060 et 4060 Ti

NVIDIA continue d'élargir son catalogue de cartes graphiques pour joueurs, et il a présenté cette semaine les GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti, des GPU plus abordables, mais toujours dans la Série 40 pour profiter des technologies modernes comme le DLSS et le ray tracing en temps réel.

Les joueurs vont ainsi avoir le choix entre la RTX 4060, la RTX 4060 Ti 8 Go et la RTX 4060 Ti 16 Go, toutes basées sur l'architecture Ada Lovelace avec le support du ray tracing et du DLSS 3, afin de jouer en excellente qualité et sans se ruiner, car les prix démarreront à partir de 329 €. Le constructeur détaille :

Architecture NVIDIA Ada Lovelace Une longueur d’avance, sur son temps comme sur le jeu : Nouveaux multiprocesseurs de flux : jusqu’à 2 fois plus de performances et de rendement énergétique ;

Cœurs Tensor de quatrième génération : performances jusqu’à 4x supérieures avec le DLSS 3 par rapport au rendu par force brute ;

Cœurs RT de troisième génération : performances de ray tracing jusqu’à 2x supérieures. En exclusivité avec RTX La plateforme ultime pour les joueurs et les créateurs : GPU de pointe : architecture NVIDIA Ada Lovelace ;

Graphismes réalistes et immersifs : cœurs de ray tracing dédiés ;

Performances accélérées par l’IA : NVIDIA DLSS 3 ;

Réactivité décisive : plateforme NVIDIA Reflex à faible latence ;

Conception pour le streaming en direct : encodeur NVIDIA ;

Vidéo et voix optimisées par l’IA : NVIDIA Broadcast ;

Accélérez votre créativité : NVIDIA Studio ;

Performances et fiabilité : pilotes Game Ready et Studio. Performances Résolution 1920x1080, paramètres de jeu les plus élevés, mode DLSS Qualité en Super Résolution, fonctionnalité de génération d’images sur RTX série 40, i9-12900K, 32 Go de RAM, Windows 11 x64. Fraction de la consommation électrique Moins, c’est mieux. Consommation moyenne pour le gaming mesurée dans 22 jeux en 4K, 1440p et 1080p. Valeurs représentatives du modèle de référence ou des cartes graphiques Founders Edition de NVIDIA. Ray tracing Hyper-réaliste. Hyper-rapide. L’architecture Ada exploite toute la puissance du ray tracing, qui simule le comportement de la lumière dans le monde réel. Grâce à la puissance des GPU RTX série 40 et aux cœurs RT de troisième génération, vous profitez de mondes virtuels plus détaillés que jamais. NVIDIA DLSS 3 Multipliez vos performances grâce à l’IA. Innovation révolutionnaire dans le domaine du rendu graphique basé sur l’IA, le DLSS accélère grandement les performances de jeu. Optimisé par les cœurs Tensor de quatrième génération et l’accélérateur de flux optiques des GPU GeForce RTX série 40, le DLSS 3 exploite l’IA pour générer des images additionnelles de haute qualité. NVIDIA Reflex : La victoire se mesure en millisecondes. Les GPU GeForce RTX série 40 et NVIDIA Reflex fournissent la latence la plus faible et la meilleure réactivité pour vous garantir un avantage compétitif ultime. Conçue pour optimiser et mesurer la latence de votre système, la technologie NVIDIA Reflex accélère l’acquisition des cibles, minimise les temps de réaction et renforce la précision de vos tirs dans les jeux compétitifs. Spécifications GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 Cœurs NVIDIA CUDA 4352 3072 Fréquence Boost (GHz) 2,54 2,46 Capacité mémoire 16 Go ou 8 Go 8 Go Type de mémoire GDDR6 GDDR6

La GeForce RTX 4060 Ti 8 Go sera disponible dès le 24 mai, à partir de 439 €. La GeForce RTX 4060 Ti 16 Go et la GeForce RTX 4060 seront quant à elles disponible en juillet, contre 549 € et 329 €. Vous pouvez retrouver des GPU RTX sur Amazon.