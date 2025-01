NVIDIA officialise les RTX 5090, 5080, 5070 Ti et 5070, comptez 2 349 € pour la plus puissante !

Le rendez-vous était pris, NVIDIA est au CES 2025 cette semaine et il a évidemment dévoilé ses nouvelles cartes graphiques GeForce Série 50. Le constructeur a présenté quatre GPU utilisant la nouvelle architecture Blackwell et propulsés par l'intelligence artificielle, les joueurs pourront notamment profiter de meilleures performances visuelles avec le DLSS 4.

Les RTX Série 50 de NVIDIA embarqueront des cœurs Tensor de 5e génération avec FP4 et DLSS 4, de nouveaux multiprocesseurs de flux pour les shaders neuronaux et des cœurs RT de 4e génération pour la méga-géométrie. Alors oui, les termes sont tirés par les cheveux, mais NVIDIA promet des graphismes et performances optimisés par l'IA grâce au DLSS 4 qui génère plusieurs images, une meilleure réactivité avec Reflex 2 et Frame Wrap et un rendu graphique plus réaliste. ACE proposera quant à lui des humains numériques et des assistants d'IA.

Le plus important pour les gamers est bien évidemment les performances, NVIDIA partage un petit graphique comparant les RTX Séries 50 aux RTX Série 40, avec des performances doublées dans Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 et Black Myth: Wukong :

Dans le FPS/RPG de CD Projekt, activer le DLSS 4 permet ainsi de passer d'un framerate oscillant entre 25 et 28 fps à plus de 230 images par seconde. Le constructeur nous en dit un peu plus sur le DLSS 4 :

Le DLSS est une suite révolutionnaire de technologies de rendu neuronal qui exploite l’IA pour accélérer la fréquence d'images, réduire la latence et améliorer la qualité visuelle. ‌Le DLSS 4, qui constitue une avancée décisive, met à profit la puissance phénoménale des GPU GeForce RTX série 50 et des cœurs Tensor de 5e génération pour fournir une nouvelle fonctionnalité de génération multi-images, une reconstruction de rayons (Ray Reconstruction) et Super Résolution de qualité encore plus élevée. L'alliance du DLSS et de GeForce RTX vous offre la meilleure façon de jouer en vous donnant accès à un véritable supercalculateur d'IA de NVIDIA dans le Cloud, qui améliore constamment les capacités de votre PC en matière de gaming.

Reflex 2 permet quant à lui d'améliorer la réactivité dans les jeux en ligne, réduisant la latence. Dans The Finals, l'activer permet ainsi de réduire la latence de 60 à 16 ms ! Voici ce qu'il faut savoir sur cette technologie :

Les technologies Reflex optimisent le pipeline graphique pour une réactivité ultime, offrant une acquisition de cibles plus rapide, des temps de réaction plus rapides et une précision de visée améliorée dans les jeux compétitifs. Reflex 2 introduit le Frame Warp (bientôt disponible !), qui réduit encore davantage la latence en fonction du dernier clic de souris.

Et voici maintenant la fiche technique des nouvelles GeForce RTX Série 50 de NVIDIA :

RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 Architecture NVIDIA Blackwell DLSS DLSS 4 TOPs pour l’IA 3352 1801 1406 988 Cœurs Tensor 5th Gen Cœurs de ray tracing 4th Gen Encodeur NVIDIA (NVENC) 3x 9th Gen 2x 9th Gen 1x 9th Gen Décodeur NVIDIA (NVDEC) 2x 6th Gen 1x 6th Gen 1x 6th Gen Configuration mémoire 32 GB

GDDR7 16 GB

GDDR7 12 GB

GDDR7 Bande passante mémoire 1792 GB/sec 960 GB/sec 896 GB/sec 672 GB/sec



Et les prix dans tout ça ? Eh bien il va falloir vendre un rein pour s'offrir la plus puissante des cartes graphiques RTX Série 50 :

GeForce RTX 5090 : à partir de 2 349 € ;

GeForce RTX 5080 : à partir de 1 179 € ;

GeForce RTX 5070 Ti : à partir de 884 € ;

GeForce RTX 5070 : à partir de 649 €.

Cela concerne évidemment les Founders Edition distribuées par NVIDIA, les constructeurs tiers vont proposer leurs propres modèles dans les semaines à venir, les prix pourront varier. Les RTX 5090 et 5080 seront disponibles le 30 janvier 2025, il faudra patienter jusqu'en février pour mettre les mains sur les RTX 5070 et 5070 Ti.

Vous pouvez acheter des cartes graphiques GeForce RTX de précédentes générations sur Amazon, Cdiscount et Fnac.