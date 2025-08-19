Resident Evil Requiem : Grace et Alyssa Ashcroft au cœur d'une nouvelle bande-annonce

Nous avions rendez-vous ce soir, lors de la gamescom Opening Night Live 2025, pour découvrir la nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem, le prochain volet majeur de la franchise de Capcom. Ce RE 9 prendra place environ 30 ans après les évènements qui ont mené à la destruction de Raccoon City.

Un nouveau trailer pour RE Requiem avec Grace et Alyssa Ashcroft





La nouvelle bande-annonce s'attarde sur Grace Ashcroft, présentée jusqu'ici comme le personnage principal de Resident Evil Requiem. Mais la vidéo met également en scène Alyssa, sa mère déjà aperçue dans Resident Evil Outbreak. Suite à une coupure de courant, les deux femmes vont devoir faire face à une mystérieuse menace, un véritable baptême du feu pour Grace. Malheureusement, comme nous le savions depuis la première bande-annonce, Alyssa ne va pas faire long feu...

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.