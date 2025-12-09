Resident Evil Requiem : c'est confirmé, un personnage adoré des fans sera bel et bien là !

C'est l'un des secrets les moins bien gardés de Capcom : Grace Ashcroft ne sera pas la seule héroïne jouable dans Resident Evil Requiem. Le neuvième opus majeur de la saga mettra en scène la fille d'Alyssa Ashcroft (Resident Evil Outbreak), mais elle sera accompagnée d'un personnage bien connu des fans : Leon S. Kennedy.

Leon S. Kennedy confirmé dans Resident Evil Requiem





Depuis des mois, les rumeurs circulent sans cesse. Leon S. Kennedy sera bien un personnage jouable de Resident Evil Requiem. Une information dévoilée à l'origine par l'insider Dusk Golem, mais le PlayStation Store avait fait une bourde en mentionnant le personnage il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous avons même une affiche ! Le PlayStation Store a dévoilé une nouvelle affiche de Resident Evil Requiem, montrant Leon S. Kennedy derrière Grace Ashcroft. IGN a vérifié l'information, elle est avérée : Leon sera bien dans le jeu. Voici l'affiche, upscalée grâce à l'IA d'après des internautes :

À en croire cette nouvelle image, Leon S. Kennedy gardera son apparence habituelle, malgré les années passées. Cheveux blonds mi-longs, veste en cuir avec col en fourrure, le héros de Resident Evil 2, 4 et 6 arborera tout de même une barbe inédite. L'ancien policier de Raccoon City va peut-être avoir l'occasion de retourner au commissariat dans ce nouvel opus.

Deux personnages, deux caméras, deux gameplay ?





Pour rappel, Capcom avait tenté de brouiller les pistes en affirmant que Leon S. Kennedy ne ferait pas un bon personnage jouable pour cet opus, car il n'est plus effrayé par la moindre chose. S'il est bel et bien jouable dans Resident Evil Requiem, Leon devrait proposer un gameplay un peu plus musclé qu'avec Grace Ashcroft. Ce qui est parfait, car les joueurs auront le choix entre une caméra à la première ou la troisième personne pendant l'aventure.

Une officialisation dès cette semaine ?





Pour l'instant, Capcom n'a pas réagi à cette nouvelle fuite. Mais le studio japonais devrait officialiser la présence de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem cette semaine, lors des Game Awards 2025. La date de sortie du jeu est fixée au 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2. Vous pouvez le précommander à 59,99 € chez Leclerc.