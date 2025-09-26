Resident Evil Requiem : quel est le framerate et la résolution sur Switch 2 ?

Développé par Capcom, cet épisode inédit de la saga culte promet de plonger les joueurs dans une atmosphère encore plus sombre et oppressante. Nous avons eu la chance de poser les mains sur cette version Switch 2 et d’échanger directement avec les développeurs pour mieux comprendre leurs ambitions autour de ce portage.

La question qui brûlait les lèvres concernait bien sûr les performances du jeu sur la nouvelle machine de Nintendo. Alors, quel est le framerate et la résolution de cette adapation sur Switch ? Eh bien l’équipe est restée prudente :

Nous travaillons sur l'optimisation de la version finale, nous ne pouvons pas en dire plus sur ce point. Mais nous faisons tout pour que les joueurs puissent profiter du jeu comme il se doit sur Switch 2.

Une réponse qui laisse planer le mystère, mais qui rassure sur l’attention portée à l’expérience de jeu. Et sincèrement, après avoir joué quelques minutes, nous avons été conquis par le travail du studio. Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026.

