PREVIEW Resident Evil Requiem : une adaptation Switch 2 qui surprend par sa maîtrise

La peur dans la poche





Développé par Capcom, Resident Evil Requiem débarque sur Switch 2 avec l’ambition de faire vivre la terreur partout, même en portable. Nous avons pu poser nos mains sur une démo, lors de la gamescom 2025, cette fois-ci, nous avons pu essayer la version qui arrive sur la machine de Nintendo, pendant le Tokyo Game Show 2025. Alors, cela donne quoi ? Grosse catastrophe ou pas ? Eh bien sachez que le résultat est une jolie surprise.

C’est immersif, lisible et étonnamment beau.

Oui, visuellement, Resident Evil Requiem sur Switch 2 fait quelques concessions évidentes. Certaines textures paraissent simplifiées, et l’aliasing reste bien présent sur les contours ; surtout sur les cheveux. Pourtant, malgré ces compromis, le titre réussit à préserver une ambiance visuelle convaincante. Les développeurs ont visiblement misé sur la stabilité avant tout. Et pour cause, nous avons là un rendu propre qui tient les 30 fps sans broncher, et c’est tant mieux !

Là où cette version surprend, c’est dans la qualité des lumières. Les reflets sur les murs, les sols, donnent une vraie profondeur à l’image. Le moteur brille surtout dans l’atmosphère sombre, où chaque faisceau éclaire la scène avec justesse, renforçant l’immersion. Le tout reste agréable à l’œil, et en mode Portable, l’effet est encore plus convaincant. C’est immersif, lisible et étonnamment beau pour une machine hybride. Pour faire simple, c’est un vrai bonheur de retrouver cette intensité visuelle, sans ralentissements ni sacrifices trop douloureux. Une claque ? Pas totalement. Mais une réussite technique ? Absolument.