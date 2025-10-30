Resident Evil Requiem : PlayStation a fait une grosse boulette, un personnage adoré des fans confirmé !

Hier soir, Capcom a lancé officiellement les précommandes de Resident Evil Requiem. Le studio japonais a dévoilé pas mal de choses, dont la Deluxe Edition qui ajoutera cinq costumes pour les personnages. Pour l'instant, seule la tenue Dimitrescu pour Grace a été montrée. Un mystère plane sur les autres.

Une nouvelle héroïne pour Resident Evil 9





Resident Evil Requiem mettra en scène Grace Ashcroft, une agente du FBI enquêtant sur la mort de sa mère, Alyssa. Cet été, les producteurs du jeu évoquaient une héroïne plus fragile, plus sensible à la peur, ce qui devrait se répercuter sur le gameplay. L'équipe de Capcom affirmait même que créer un tel jeu avec une telle ambiance aurait été impossible avec Leon S. Kennedy, un personnage bien plus imperméable à la peur après toutes ses aventures.

Une déclaration perçue comme un pied de nez à AestheticGamer/Dusk Golem. L'insider affirmait que Leon S. Kennedy serait « à 100 % » le personnage principal de Resident Evil Requiem, au grand dam des fans de Jill Valentine. L'insider s'est-il trompé sur toute la ligne ? Pas forcément. Il semblerait que Capcom, comme souvent, ait revu ses plans pendant le développement en ajoutant Grace Ashcroft... mais sans supprimer Leon S. Kennedy.

Leon S. Kennedy confirmé par le PlayStation Store





À la gamescom 2025, une journaliste d'IGN avait déjà mentionné la présence du personnage dans Resident Evil Requiem, mais là, c'est carrément le PlayStation Store portugais qui annonce le retour de Leon S. Kennedy. Une capture d'écran détaillant la Deluxe Edition du jeu, relayée par AestheticGamer/Dusk Golem, mentionne « Tenue de Leon : Agent spécial du DSO ».

Visiblement, Capcom nous réserve encore quelques surprises. Resident Evil Requiem devrait nous proposer deux personnages principaux jouables : Grace Ashcroft pour une expérience de pur survival-horror et Leon S. Kennedy pour un gameplay sans doute un peu plus musclé. Toujours selon AestheticGamer/Dusk Golem, il y aurait même un troisième personnage jouable : Alyssa Ashcroft, la mère de Grace, mais présente de façon plus limitée.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





Capcom va-t-il officialiser la présence de Leon S. Kennedy avant le lancement ou laisser la surprise aux joueurs ? Sans doute, le studio japonais nous a déjà donné rendez-vous en début 2026 pour un Resident Evil Showcase.

La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Vous pouvez précommander le jeu à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Micromania et Leclerc.

