Actualité
Accueil Actualités
Resident Evil Road to Requiem

Resident Evil Requiem : édition Deluxe, bonus de précommande, manette Switch 2, un tas d'infos pour le jeu d'horreur de Capcom

par
Source: Capcom

Capcom a partagé de nombreuses informations concernant Resident Evil Requiem. Le survival-horror aura droit à plusieurs éditions, mais également à des accessoires et des collaborations.

Capcom nous avait donné rendez-vous hier soir pour le lancement des précommandes de Resident Evil Requiem. Le studio japonais a profité de l'évènement pour dévoiler plusieurs éditions du prochain volet de la saga, mais également une longue vidéo. Narrée par Maggie Robertson, qui incarne Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, la vidéo revient rapidement sur les évènements majeurs de la franchise, depuis la découverte du virus Progenitor en Afrique jusqu'aux mésaventures d'Ethan Winters.

Resident Evil Requiem dévoile sa Deluxe Edition

Pour en revenir aux précommande, Capcom a dévoilé la Deluxe Edition de Resident Evil Requiem, qui comprendra :

  • Le jeu Resident Evil Requiem ;
  • Cinq costumes, dont celui de Dimitrescu pour Grace ;
  • Quatre skins d'armes, dont Apocalypse pour le S&S M232 ;
  • Deux filtres, dont Apocalypse ;
  • Deux porte-bonheurs d'armes, dont Mr. Raccoon ;
  • Le pack audio Raccoon City Classic ;
  • Les dossiers : Lettres de 1998.

Resident Evil Requiem Deluxe Edition

Resident Evil Requiem Bonus précommande Resident Evil Requiem Deluxe Edition Steelbook

En guise de bonus de précommandes, les joueurs pourront obtenir la tenue Apocalypse pour Grace Ashcroft. Enfin, une édition steelbook regroupera le contenu de la Deluxe Edition, un boîtier en acier et une carte lenticulaire. Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Nous reverrons le survival-horror avant son lancement : un Resident Evil Showcase a déjà été annoncé pour le début d'année prochaine.

Une manette Pro Resident Evil Requiem pour Switch

Capcom présente également une manette Pro pour Switch 2 aux couleurs de Resident Evil Requiem. Un accessoire vraiment dispensable si vous en avez déjà une. Il s'agit simplement d'une manette noire arborant des extraits d'articles de journaux fictifs du jeu. Il y avait sans doute mieux à faire. La manette Pro Resident Evil Requiem pour Nintendo Switch 2 sortira en même temps que le jeu, le 27 février prochain.

Grace en amiibo et dans Fortnite

Toujours du côté de la Switch 2, le studio japonais annonce que Grace Ashcroft aura droit à son amiibo à l'été 2026. Malheureusement, aucun visuel n'a été partagé pour le moment. Resident Evil Requiem s'invitera également dans Fortnite prochainement, notamment avec des skins. Pour rappel, plusieurs personnages comme Jill, Claire, Leon et Chris sont déjà présents dans le jeu d'Epic Games. Les joueurs qui achèteront Resident Evil Requiem sur l'Epic Games Store pourront obtenir l'apparence de Grace dans Fortnite, après la sortie du jeu.

Resident Evil Requiem Switch 2 Pro Manette Resident Evil Requiem amiiboResident Evil Requiem Fortnite Resident Evil Generation Pack Switch 2

Une trilogie terrifiante avec le Resident Evil Generation Pack

Enfin, Capcom a dévoilé le Resident Evil Generation Pack pour Nintendo Switch 2. Cette édition physique regroupera Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil Requiem en boîtes sur Switch 2. De quoi ravir les amateurs de survival-horror qui veulent trembler sur Switch 2, mais les boîtes comprendront des cartes clé de jeu.

Où précommander Resident Evil Requiem ?

Vous pouvez précommander Resident Evil Requiem à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Micromania et Leclerc.

Lire aussi : PREVIEW Resident Evil Requiem : une adaptation Switch 2 qui surprend par sa maîtrise

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
Resident Evil Requiem Capcom Précommande Road to Requiem Maggie Robertson Date de sortie Gameplay Bonus de précommande Deluxe Edition Steelbook Switch 2 Manette Pro Amiibo Fortnite Resident Evil Generation Pack Resident Evil Showcase

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires