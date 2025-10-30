Resident Evil Requiem : édition Deluxe, bonus de précommande, manette Switch 2, un tas d'infos pour le jeu d'horreur de Capcom

Capcom nous avait donné rendez-vous hier soir pour le lancement des précommandes de Resident Evil Requiem. Le studio japonais a profité de l'évènement pour dévoiler plusieurs éditions du prochain volet de la saga, mais également une longue vidéo. Narrée par Maggie Robertson, qui incarne Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village, la vidéo revient rapidement sur les évènements majeurs de la franchise, depuis la découverte du virus Progenitor en Afrique jusqu'aux mésaventures d'Ethan Winters.

Resident Evil Requiem dévoile sa Deluxe Edition





Pour en revenir aux précommande, Capcom a dévoilé la Deluxe Edition de Resident Evil Requiem, qui comprendra :

Le jeu Resident Evil Requiem ;

; Cinq costumes, dont celui de Dimitrescu pour Grace ;

Quatre skins d'armes, dont Apocalypse pour le S&S M232 ;

Deux filtres, dont Apocalypse ;

Deux porte-bonheurs d'armes, dont Mr. Raccoon ;

Le pack audio Raccoon City Classic ;

Les dossiers : Lettres de 1998.

En guise de bonus de précommandes, les joueurs pourront obtenir la tenue Apocalypse pour Grace Ashcroft. Enfin, une édition steelbook regroupera le contenu de la Deluxe Edition, un boîtier en acier et une carte lenticulaire. Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Nous reverrons le survival-horror avant son lancement : un Resident Evil Showcase a déjà été annoncé pour le début d'année prochaine.

Une manette Pro Resident Evil Requiem pour Switch





Capcom présente également une manette Pro pour Switch 2 aux couleurs de Resident Evil Requiem. Un accessoire vraiment dispensable si vous en avez déjà une. Il s'agit simplement d'une manette noire arborant des extraits d'articles de journaux fictifs du jeu. Il y avait sans doute mieux à faire. La manette Pro Resident Evil Requiem pour Nintendo Switch 2 sortira en même temps que le jeu, le 27 février prochain.

Grace en amiibo et dans Fortnite





Toujours du côté de la Switch 2, le studio japonais annonce que Grace Ashcroft aura droit à son amiibo à l'été 2026. Malheureusement, aucun visuel n'a été partagé pour le moment. Resident Evil Requiem s'invitera également dans Fortnite prochainement, notamment avec des skins. Pour rappel, plusieurs personnages comme Jill, Claire, Leon et Chris sont déjà présents dans le jeu d'Epic Games. Les joueurs qui achèteront Resident Evil Requiem sur l'Epic Games Store pourront obtenir l'apparence de Grace dans Fortnite, après la sortie du jeu.

Une trilogie terrifiante avec le Resident Evil Generation Pack





Enfin, Capcom a dévoilé le Resident Evil Generation Pack pour Nintendo Switch 2. Cette édition physique regroupera Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et Resident Evil Requiem en boîtes sur Switch 2. De quoi ravir les amateurs de survival-horror qui veulent trembler sur Switch 2, mais les boîtes comprendront des cartes clé de jeu.

Où précommander Resident Evil Requiem ?





Vous pouvez précommander Resident Evil Requiem à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Micromania et Leclerc.

