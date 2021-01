Resident Evil Village : le mode multijoueur Re:Verse, la Deluxe Edition et son Trauma Pack fuitent avant l'heure

Capcom organise ce soir un live pour parler de Resident Evil Village et de la saga en général, et nous savons déjà qu'il en profitera pour révéler une nouvelle expérience multijoueur, pour laquelle il est déjà possible de s'inscrire pour une bêta à la fin du mois. L'éditeur devrait donc confirmer tout ce qui a fuité lors du gros piratage de données l'année dernière, et cela tend à se confirmer avec des descriptifs mis en ligne un peu trop tôt par Humble.

La fameuse expérience en ligne sera donc intégrée à Resident Evil Village, comme l'était Resident Evil Resistance avec Resident Evil 3 (disponible à partir de 35,04 € sur Amazon.fr). Elle s'appelle Resident Evil Re:Verse, et les détails à son sujet sont encore un peu maigres, le site officiel dont le lien est indiqué n'étant pas encore actif à cette heure. Le texte met étrangement en garde sur la possibilité que Re:Verse devienne inaccessible à un moment ou un autre : la durée de disponibilité du multijoueur sera-t-elle limitée, ou s'agit-il d'une simple mise en garde habituelle ?

Les détails concernant la période d'exploitation de Resident Evil Re:Verse, y compris le début de sa disponibilité et toute annonce potentielle relative à la fin du service, peuvent être trouvés sur le site officiel : https://www.residentevil.com/reverse/ Veuillez noter que, selon le moment de votre achat de Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse peut déjà ne plus être disponible, et que le titre peut devenir disponible par d'autres moyens à l'avenir.

La boutique en ligne référence aussi la Deluxe Edition incluant un Trauma Pack pour 71,25 €, ce dernier comprenant « notamment l'arme "Samurai Edge", l'accessoire d'arme "Mr. Everywhere", un filtre d'écran, une musique spéciale pour les salles de sauvegarde et divers objets qui enrichiront encore plus votre expérience de jeu ». Pas de surprise, elle avait déjà fuité avec la précédente vague d'informations. Pour les détails additionnels et la date de sortie, il faudra repasser, mais à priori, tout devrait être révélé lors du direct de ce soir.