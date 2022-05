Resident Evil Re:Verse listé sur Stadia, bientôt l'arrivée du mode multijoueur de RE Village ?

Source: PEGI via Gematsu

Resident Evil Village fêtait ce week-end son premier anniversaire, le survival-horror de Capcom avait à l'époque séduit les fans, mais il devait être accompagné à son lancement de Resident Evil Re:Verse, un mode multijoueur. Malheureusement, après des bêtas catastrophiques, il a été repoussé plusieurs fois, jusqu'à cette année.

Alors, où est Resident Evil Re:Verse ? Eh bien, Gematsu indique que l'organisme de classification des jeux vidéo en Europe, le PEGI, vient de lister le jeu multijoueur sur Google Stadia, un an tout pile après les versions PC, PS4 et Xbox One annoncées à l'origine. Il semblerait bien que Capcom se prépare à redonner des nouvelles de Resident Evil Re:Verse, avec au moins une plateforme supplémentaire.

Pour le moment, il n'y a donc rien d'officiel, il faudra encore patienter pour savoir si les développeurs ont su adapter l'expérience multijoueur aux attentes des joueurs. D'ici là, vous pouvez toujours retrouver Resident Evil Village à 49,79 € sur Gamesplanet.

