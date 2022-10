Resident Evil Re:Verse, un peu de gameplay, une bêta et de futurs ajouts pour le jeu multijoueur

En même temps que Resident Evil Village devait sortir Re:Verse, un mode multijoueur avec tous les héros et monstres de la franchise, mais ce dernier a pris pas mal de retard. Heureusement, nous voyons enfin le bout du tunnel, Capcom a partagé une petite bande-annonce du jeu à l'occasion du Resident Evil Showcase de ce soir :

Resident Evil Re:Verse sera ainsi jouable en cross-play sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre aura d'abord droit à une bêta en accès anticipé du 24 (4h00) au 26 (8h00) octobre prochain sur PS4, Xbox One et Steam, l'occasion d'enfin découvrir le jeu. À la sortie du jeu complet, les joueurs auront accès à six Survivants, cinq Créatures, deux niveaux, une mission Challenge et un Battle Pass allant jusqu'au niveau 30. Mais Capcom annonce déjà des mises à jour régulières avec de nouveaux personnages, de nouvelles missions, des niveaux inédits et un Battle Pass plus complet, sans oublier des costumes additionnels.

La date de sortie de Resident Evil Re:Verse est fixée au 28 octobre prochain. Il sera pour rappel gratuit pour les joueurs possédant Resident Evil Village ou sa Gold Edition, disponible en précommande contre 49,99 € sur Amazon.