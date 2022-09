TGS 2022 : Resident Evil Village, du gameplay et des images pour la Winter's Expansion

Dans sa vidéo préparée pour le Tokyo Game Show 2022, Capcom a brièvement parlé du remake de Resident Evil 4, mais également de Resident Evil Village, qui reviendra en fin d'année dans une Gold Edition avec une extension centrée sur Rosemary Winters, la fille d'Ethan.

La bande-annonce du jeu met le paquet sur le gameplay, avec d'abord Ethan à la troisième personne, qui bénéficiera évidemment de nouvelles animations pour nous plonger dans l'horreur avec un nouveau point de vue. Les combats ressembleront évidemment à ceux des remakes de Resident Evil 2 et 3, utilisant cette même caméra, mais il sera aussi possible de parer des attaques et donner des coups de pied. La vidéo s'attarde ensuite sur Shadows of Rose, l'extension de RE Village, elle aussi à la troisième personne et prenant place 16 ans après l'aventure principale. Rose s'aventure ici dans un monde distordu pour trouver le Mutamycète, nous ramenant dans le château de Lady Dimistrescu. Une aventure bien plus stressante, car le moindre coup peut tuer Rose, heureusement dotée de pouvoirs pour survivre, comme celui de geler les ennemis sur place. Enfin, la vidéo revient sur le mode Mercenaries, qui aura lui aussi droit à du contenu additionnel avec de nouveaux niveaux et de nouveaux personnages jouables, dont Lady Dimistrescu et Lord Heisenberg.

La date de sortie de la Winter's Expansion est fixée au 28 octobre prochain, et les joueurs pourront également retrouver une Resident Evil Village Gold Edition qui inclura la tenue Street Wolf pour Rose en tant que bonus spécial. Capcom annonce au passage que son survival-horror arrivera sur les MacBook Pro en fin d'année, ainsi que sur Nintendo Switch en Cloud Version, mais nous le savions déjà depuis le Direct de cette semaine. Enfin, Capcom rappelle que Resident Evil Village est jouable en réalité virtuelle avec le PlayStation VR 2 sur son stand au TGS 2022. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous y rendre, eh bien, Martial nous livre déjà son avis :

