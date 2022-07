Resident Evil Village : les nouveautés du mode Mercenaires de l'extension Winters exhibées dans un trailer endiablé et en images

Le mois dernier, lors du Capcom Showcase, l'éditeur a dévoilé une Gold Edition et l'extension Winters pour Resident Evil Village, cette dernière devant ajouter une vue à la troisième personne pour la campagne, le DLC narratif Les Ombres de Rose où nous incarnerons Rose Winters 16 ans après les évènements du jeu de base et du contenu supplémentaire pour le mode Mercenaires. C'est ce dernier qui nous intéresse surtout à présent puisqu'il a eu droit à sa bande-annonce dédiée, quelques visuels et détails.

Chris Redfield, Karl Heisenberg et Lady Dimitrescu vont ainsi être ajoutés pour toujours plus de fun, chacun disposant de ses propres compétences, de même que les cartes Bloody Village et Bloody River.

Lady Dimitrescu domine largement les ennemis dans ce mode bourré d'action, où elle met sa stature de 2,9 m face à tous les Lycans ou autres ennemis assez malheureux pour croiser son chemin. Au combat, Lady Dimitrescu fait grimper un compteur de frissons en coupant les adversaires en lambeaux avec ses serres acérées comme des rasoirs. Cela lui permet d'effectuer des actions spéciales comme abattre des ennemis ou convoquer ses filles.

Le Seigneur Karl Heisenberg possède ses propres pouvoirs électrisants. Équipé d'un marteau massif et de la capacité de manipuler les courants magnétiques, Heisenberg peut vraiment mettre une charge dans ses attaques. Les créations terrifiantes de l'usine d'Heisenberg, les Soldat Jets, le rejoignent également dans la mêlée -, mais veillez à ne pas vous faire prendre entre les feux croisés de leurs assauts autodestructeurs. Heisenberg peut également échanger sa vitesse de déplacement pour voir de quoi sont faits les ennemis en les attirant avec son champ magnétique ou provoquer un spectacle que tout le monde peut apprécier en jetant de la ferraille, comme des lames de scie, dans leur direction.

Chris Redfield est également l'une des S.T.A.R.S. de « The Mercenaries Additional Orders ». Le légendaire agent du BSAA a un sérieux et direct coup de poing qui peut non seulement le sortir de situations où il est coincé entre le marteau et l'enclume, mais qui augmente également sa jauge d'Assaut en toute hâte. Lorsqu'elle est active, Chris se déplace et recharge à la vitesse de l'éclair. Il peut également demander l'aide de la Hound Wolf Squad en utilisant son localisateur de cible pour détecter les positions ennemies et appeler des frappes de soutien.

Par ailleurs, toute précommande de la Gold Edition donnera accès à la tenu Street Wolf pour Rose. La date de sortie de toutes ces nouveautés est pour rappel fixée au 28 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Resident Evil Village est sinon toujours vendu sur Amazon si vous ne souhaitez pas attendre jusque là pour le découvrir.

